¡Ya se conoce la camiseta oficial! 18 mil atletas estarán en la Maratón de Medellín

Una de las figuras del país que regresa a la prueba es la paisa Carolina Tabares, múltiple campeona en certámenes nacionales y quien también ha dejado huella en el exterior. Vuelve a la cita medellinense luego de cuatro años.

“Estoy muy contenta de retornar, tengo grandes expectativas, me he preparado bien, con dedicación, sacrificio y constancia. Sé que he hecho un trabajo a conciencia al lado de mi entrenador y esposo Víctor Hugo Ocampo. Lo importante es sentirme bien y cruzar la meta”, dijo Tabares, una de las cartas fuertes de Antioquia para los Juegos Nacionales de final de año.