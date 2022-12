Desde el inicio de las restricciones sanitarias por el coronavirus, la Fundación Iberacademy —un proyecto cultural de formación integral a partir de la enseñanza de la música— inició el programa In Crescendo, que brinda asesoría y acompañamiento en los procesos formativos en 32 municipios de Antioquia. Durante dos años alrededor de 1.500 niños y jóvenes de entre ocho a dieciocho años han asistido a clases orientadas por mentores sobre los instrumentos que componen las bandas sinfónicas.

Cada mentor tiene a su cargo un líder al que acompaña en su aprendizaje musical y la construcción de su proyecto de vida. “Nuestra finalidad no es que se conviertan en músicos profesionales: es que crezcan en todos los campos”, dice Posada Gómez.

El programa no se ha detenido en las fronteras antioqueñas. Ha extendido sus redes de influencia a otros países de América Latina, en particular a Perú, Bolivia, Nicaragua y Chile. Esta variante del proyecto recibe el nombre de In Crescendo Latinoamérica y tiene la peculiaridad de usar con mayor énfasis las herramientas virtuales.

Sin embargo, algunos mentores han viajado a esos países para interactuar con los 250 niños y adolescentes que están inscritos. “La música es un instrumento importante para el desarrollo de la persona”, señala Posada Gómez.