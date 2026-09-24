De la Espriella envía mensaje a la Corte Constitucional: “podemos discrepar, pero nunca desconoceré sus decisiones”

El presidente Abelardo de la Espriella estuvo en Girón, Santander, en su primera visita al departamento desde su posesión el 7 de agosto. Desde allí habló directamente a los magistrados de la Corte Constitucional y envió diferentes mensajes a la rama judicial en general. El discurso se dio por la inauguración del XXI Encuentro de la Jurisdicción Constitucional. El evento reúne a integrantes de la judicatura, a la academia y a expertos nacionales e internacionales. Su propósito este año es reflexionar sobre cómo el diálogo entre distintos sistemas jurídicos contribuye a fortalecer la justicia constitucional, y sobre la relevancia de la Corte Constitucional de Colombia en esta conversación.

La postura de De la Espriella sobre la independencia judicial y la separación de poderes

En su discurso, De la Espriella se refirió tanto a los jueces como a la Corte Constitucional: “La Constitución le pertenece al pueblo colombiano. Esa es la razón por la que la independencia judicial no puede entenderse como un privilegio para los jueces, sino como una garantía de los ciudadanos que tienen derecho a que sus libertades sean decididas por jueces que actúan sin presiones y con objetividad”. A renglón seguido, habló de la separación de los poderes públicos e hizo referencia a que trabajaran en armonía. “La separación de poderes no significa aislamiento, tampoco la colaboración entre las ramas implica subordinación. Una cosa es discutir una sentencia y otra es desconocer la importancia de una institución que tiene la responsabilidad de decirle al pueblo colombiano cuál es el límite del poder. Particularmente, en los momentos de mayor dificultad”. Le puede interesar: Tras 11 años suspendida, Colombia inicia plan piloto de aspersión aérea: no será con glifosato Luego, dijo a los magistrados que, aunque pudiera estar en desacuerdo con algunas de sus decisiones, las reconocería. “Quiero expresarles hoy, señores magistrados, mi respeto absoluto y reconocimiento. Podemos discrepar, pero nunca voy a desconocer sus decisiones, nunca les voy a maltratar, nunca los voy a desdeñar, nunca los voy a desconocer, siempre los voy a exaltar porque el alma de la República reside en la sentencia de los jueces de la patria”, dijo. Adicionalmente, De la Espriella aprovechó para tirarle dardos al gobierno del expresidente Gustavo Petro. “El principio de continuidad histórica fue puesto a prueba por el régimen social comunista que permaneció en el poder hasta el pasado 7 de agosto. Ese régimen pretendió refundar la nación colombiana mediante la entronización de unas ideas ajenas a nuestra tradición, perversas en sus consecuencias y liberticidas en sus propósitos”, sentenció.

Las decisiones judiciales que han frenado las medidas del Gobierno Nacional

Después, el primer mandatario aseguró que “una de las responsabilidades de la Constitución es evitar que una mayoría trate a la nación como si le perteneciera”, añadiendo que “los gobiernos pasan, las mayorías cambian, las generaciones se suceden, pero la Constitución queda ahí”. El discurso llega tras cerca de dos meses del jefe de Estado en el poder. En ese tiempo, ha habido decisiones judiciales que han frenado o redirigido el rumbo de algunas de sus apuestas, como la fumigación aérea de cultivos ilícitos con glufosinato de amonio o la suspensión de bombardeos cuando haya presencia de menores de edad. Esta última medida ya fue levantada por el Juzgado 34 de Familia de Bogotá, pero puso condiciones para los casos en los que exista información sobre la presencia de niños, niñas o adolescentes. En su momento, con esas suspensiones, De la Espriella dio declaraciones que van por la misma línea que las que entregó en este discurso frente a los magistrados. “Una cosa es el control judicial y otra muy distinta sustituir al Gobierno, al presidente o al mando militar en la conducción operacional del Estado. Respetar no significa renunciar a controvertirlas, especialmente cuando considero que unas medidas riñen con las competencias del presidente de la República”, aseguró.

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