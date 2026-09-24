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David Alaba llega a Udinese y será compañero del colombiano Juan David Arizala

El histórico lateral austríaco que pasó por Bayern Múnich y Real Madrid, David Alaba, reforzará al Udinese, club italiano donde milita Juan Arizala, canterano del DIM.

  • David Alaba ya posa con su nueva camiseta, la del Udinese. FOTO: X Udinese_1896
    David Alaba ya posa con su nueva camiseta, la del Udinese. FOTO: X Udinese_1896
Agencia AFP
Juan Andrés Jiménez Galvis
Juan Andrés Jiménez Galvis
hace 2 horas
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El Udinese dio la sorpresa este jueves al fichar por lo que resta de temporada al internacional austríaco David Alaba, que se encontraba sin equipo desde que en julio pasado saliera del Real Madrid.

“El defensa austríaco ha firmado un contrato que lo vinculará al club bianconero hasta el 30 de junio de 2027”, explicó el conjunto italiano en un comunicado.

“Desde luego no vengo aquí a terminar mi carrera. Sigo siendo demasiado ambicioso para eso y sigo creyendo firmemente en lo que puedo hacer sobre el terreno de juego. Quiero seguir rindiendo al máximo nivel en la Serie A semana tras semana y conseguir algo”, declaró por su parte Alaba, citado en el comunicado.

El Udinese ya había hecho soñar a sus aficionados con la llegada de Alaba el miércoles, al publicar en sus redes sociales la foto de una silla de plástico blanca.

La imagen aludía a la silla que el defensa austríaco alzó a modo de trofeo tras la remontada del Real Madrid contra el PSG (3-1) en el partido de vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones 2022.

Con Alaba, el Udinese se asegura a un central experimentado, capitán de Austria en el último Mundial y convocado en 117 ocasiones (15 goles) con la camiseta nacional.

Formado en el Austria Viena, Alaba desarrolló la mayor parte de su carrera en el Bayern Munich, con el que conquistó entre 2011 y 2021 diez títulos de la Bundesliga y dos ediciones de la Liga de Campeones (2013, 2020).

Posteriormente, vistió la camiseta del Real Madrid entre 2021 y 2026, añadiendo a su palmarés dos títulos de LaLiga y otras dos ediciones de la Champions (2022, 2024).

Tras las cinco primeras jornadas de la nueva temporada, Udinese ocupa una preocupante 13.ª posición con cuatro puntos y una sola victoria.

Los bianconeri ya han encajado once goles, lo que convierte a su defensa, debilitada desde la marcha del danés Thomas Kristensen al Atalanta, en la cuarta más permeable de la Serie A.

Un guia para Juan David Arizala

Si bien Alaba llegará para ser defensor central principalmente, gran parte de su carrera la desarrolló como lateral izquierdo e incluso volante de primera línea, siendo un destacado en cuanto a materia de toque de balón se trata. Alaba es uno de los laterales izquierdos más importantes de la historia del Bayern Múnich, club con el que ganó todo lo que pudo ganar. Con el Real Madrid también consiguió todo, pero siempre como central por izquierda, espóradicamente jugó de lateral.

Justamente en el puesto de lateral izquierdo del Udinese, una de las opciones es el colombiano Juan David Arizala. El canterano del Deportivo Independiente Medellín llegó al fútbol italiano en enero de 2026 para reforzar esa banda, demostrando que es una de las promesas del fútbol criollo para el futuro. Arizala ya disputó dos compromisos como titular en esta temporada y su margen de mejora es enorme.

Es aquí donde el ejemplo de David Alaba se hace importante. El austriaco puede guiar al oriundo de El Charco, Nariño, para que pueda explotar su potencial al máximo. Alaba conoce la posición como pocos, formando parte de las plantillas más poderosas de Europa en los últimos años, además de ser el futbolista austríaco del siglo XXI. David puede ayudar a Arizala, así que es una buena noticia para el criollo el arribo del ex Real Madrid.

Lea también: No habrá duelo entre Cuadrado y James: Millonarios tomó drástica decisión con el jugador antioqueño

¿Por cuánto tiempo ha fichado David Alaba por el Udinese y cuándo finaliza su contrato?
David Alaba ha firmado un contrato que lo vinculará al Udinese hasta el 30 de junio de 2027, incorporándose al club italiano por lo que resta de temporada tras encontrarse sin equipo.
¿Cómo beneficia la llegada de David Alaba al joven futbolista colombiano Juan David Arizala?
Alaba puede actuar como mentor y guía para Juan David Arizala, lateral izquierdo colombiano surgido del Independiente Medellín. Alaba conoce esa posición como pocos tras marcar época en el Bayern Múnich, lo que ayudará a potenciar el margen de mejora de la joven promesa criolla.
¿Cuál es el palmarés y la trayectoria histórica de David Alaba en el Bayern Múnich y el Real Madrid?
Formado en el Austria Viena, Alaba ganó diez Bundesligas y dos Champions League (2013, 2020) con el Bayern Múnich, y posteriormente sumó dos títulos de LaLiga y otras dos Champions League (2022, 2024) con el Real Madrid.
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