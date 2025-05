“Sobrevivimos los que nos sujetamos de algo”: estudiante que se salvó en accidente en La Línea

Así lo reveló Maicol Pacheco, uno de los sobrevivientes al trágico hecho, quien reveló ante Noticias Caracol que el grupo de viajeros debía iniciar su camino a las 6:00 a.m.; sin embargo, el primer bus asignado tuvo problemas con una llanta, por lo que el viaje comenzó dos horas más tarde.

Se conocen más detalles del bus que transportaba a estudiantes y profesores de la Universidad Alexander von Humboldt que ya dejó a 11 personas muertas y 13 heridas. El vehículo accidentado no era inicialmente en el que se iba a viajar.

El estudiante reconoció ante medios nacionales que ya venía sintiendo cómo al bus le estaba fallando algo, por lo que alertó a sus compañeros. Pacheco percibió que al vehículo no le estaba funcionando la caja de cambios.

Así como Maicol notó que la caja de cambios no estaba bien y que, según él, el conductor forzaba los cambios y no entraban bien, el rector de la Universidad también dio su testimonio y reveló que el bus no contaba con cinturones de seguridad.