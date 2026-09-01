Asesinan a dos líderes sociales en Cauca: eran esposos y habían denunciado amenazas

María Ovidia Palechor y James Flor, líderes sociales y esposos, fueron asesinados en Cajibío, Cauca, en un nuevo hecho de violencia contra defensores de derechos humanos en el departamento. Sus cuerpos fueron encontrados con impactos de bala en el sector de Las Casitas, en el corregimiento de La Pedregosa.
El crimen fue confirmado este martes 1 de septiembre y, de acuerdo con las primeras versiones, estaría relacionado con la presencia de grupos armados que tienen influencia en esta zona del departamento. Las autoridades investigan la posible participación de las disidencias asociadas con alias Iván Mordisco.
Palechor era una mujer indígena del pueblo Yanakuna y tenía una reconocida trayectoria como defensora de los derechos de las comunidades. Se desempeñaba como consejera de Derechos Humanos y del Programa Mujer del Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric).