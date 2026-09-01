Asesinan a dos líderes sociales en Cauca: eran esposos y habían denunciado amenazas

María Ovidia Palechor y James Flor, líderes sociales y esposos, fueron asesinados en Cajibío, Cauca, en un nuevo hecho de violencia contra defensores de derechos humanos en el departamento. Sus cuerpos fueron encontrados con impactos de bala en el sector de Las Casitas, en el corregimiento de La Pedregosa. El crimen fue confirmado este martes 1 de septiembre y, de acuerdo con las primeras versiones, estaría relacionado con la presencia de grupos armados que tienen influencia en esta zona del departamento. Las autoridades investigan la posible participación de las disidencias asociadas con alias Iván Mordisco. Palechor era una mujer indígena del pueblo Yanakuna y tenía una reconocida trayectoria como defensora de los derechos de las comunidades. Se desempeñaba como consejera de Derechos Humanos y del Programa Mujer del Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric).

Además, hacía parte de la Mesa de Víctimas y acompañaba procesos comunitarios en el corregimiento de La Pedregosa, integrado por 17 veredas y un consejo comunitario. La zona había sido declarada formalmente como Territorio de Paz. Su esposo, James Flor, también hacía parte de la Mesa de Víctimas de Cajibío y era reconocido por su trabajo comunitario y por promover iniciativas relacionadas con la protección y el desarrollo social del municipio. La pareja había denunciado en diferentes oportunidades las amenazas y los riesgos que enfrentaban las comunidades debido a la presencia y las intimidaciones de actores armados. También habían solicitado al Estado medidas para garantizar su seguridad. Uno de los antecedentes más graves ocurrió el 25 de abril de 2026, cuando un ataque con explosivos en el sector de El Túnel, en Cajibío, dejó 20 personas muertas y cerca de 60 heridas. El hecho fue atribuido a las disidencias de Mordisco, específicamente a la estructura Jaime Martínez. Tras ese episodio, Palechor y Flor mantuvieron su labor de acompañamiento a las comunidades y denunciaron las afectaciones generadas por la violencia.

La Defensoría del Pueblo expresó su preocupación por el asesinato y señaló que el caso se suma a una serie de hechos violentos contra líderes sociales en el departamento. Su titular, Iris Marín, pidió acciones urgentes para proteger a quienes ejercen labores de defensa de derechos humanos. De acuerdo con Indepaz, los asesinatos de Palechor y Flor corresponden a los casos 102 y 103 de líderes sociales asesinados en Colombia durante 2026, según el registro citado por la organización. Ante la gravedad de la situación, desde la Defensoría del Pueblo se solicitó la realización de un Consejo de Seguridad para analizar las condiciones de riesgo en Cajibío y establecer medidas de protección para las comunidades y los líderes que continúan desarrollando su trabajo en la región. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí.

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