Así empieza la disputa al Concejo de Medellín

Los verdes cuentan con un solo concejal: Jaime Cuartas, quien lleva ocho años en la corporación (5.244 votos), pero esta vez no ha encontrado el respaldo nacional. Las cuentas del partido dicen que podría llegar a dos curules. La colectividad presentó 21 candidatos, entre los que se destacan el excandidato a la Cámara de Representantes y cabeza de lista Daniel Duque, que en las elecciones de 2018 sacó 13.827 votos y cuenta con el apoyo de los senadores Iván Marulanda y Angélica Lozano. También, Yomar Andrés Benítez, quien tiene el apoyo del concejal Rober Bohórquez. Y finalmente, la exsecretaria de despacho, Paula Tamayo, cercana a los colectivos de mujeres en la ciudad.

El uribismo en la actualidad tiene seis curules con concejales elegidos por lista cerrada (138.924 votos): María Paulina Aguinaga, Santiago Jaramillo, Jaime Mejía, Nataly Vélez, Simón Molina y Héctor Francisco Preciado. De ellos, dos no continúan, Mejía por un acuerdo y Jaramillo salió expulsado. En las cuentas del partido está aumentar su participación en una o dos curules. Se perfilan los cuatro concejales actuales y podrían llegar Lina García Gañán, quien tuvo un exitoso paso por la Empresa de Vivienda e Infraestructura de Antioquia (Viva), tiene trabajo político y ya se ha hecho contar; el sobrino de Fabio Valencia, Sebastián López Valencia y el cabeza de lista Gabriel Enrique Dib Diazgranados.

Tiene tres concejales: Álvaro Múnera (13.461 votos), Carlos Zuluaga (9.678) y John Jaime Moncada (8.954). De ellos no continuará el animalista Múnera, quien aspira a la Asamblea. Las cuentas del partido dan para mantener las tres curules, pero la disputa interna se da entre las tres facciones conservadoras que tiene Antioquia. La casa del senador Juan Diego Gómez apoya a tres candidatos: Zuluaga y Moncada, actuales concejales, y Juan Ramón Jiménez, que tiene el apoyo de Múnera. Por su parte, la facción del senador azul Carlos Andrés Trujillo respalda al candidato Lucas Cañas, y la del representante a la Cámara Germán Blanco, le dio su confianza a Babinton Flórez.

El liberalismo tiene tres concejales: Fabio Rivera (15.825 votos), Aura Marleny Arcila (13.255) y Bernardo Guerra (11.733). Dos de ellos actualmente tienen problemas: Arcila, sin un congresista que respalde su aspiración y Guerra con denuncias por corrupción. La colectividad quiere mantener las tres curules pero las cuentas y los problemas no les dan llegar a una cuarta. Además, los quemados del 2015, que impulsaron la lista y tenían una votación de 7.000 electores, no se presentaron. Ahora van con 21 candidatos de los que se destacan los tres concejales y Carlos Mario Mejía, que en Medellín tuvo 17.913 votos para el Congreso de 2018 y Alexis Mejía, el candidato del senador Iván Agudelo.

La U cuenta con tres concejales: Jesús Aníbal Echeverri (13.461 votos), Manuel Alejandro Moreno (8.036) y Ramón Acevedo (6.510). Dos de ellos no seguirán, pues Echeverri es candidato a la Alcaldía de Medellín y Moreno no se presentó. La directa relación de La U con el expresidente Juan Manuel Santos plantea una debacle que ya se está dando. Pasó de tener 120 mil en 2012 (el partido más votado) a tener 64.605 en 2015. En 2018, en las legislativas, sacó 27.918, lo suficiente para una curul. El partido inscribió 21 concejales, dos de ellos que se destacan: Jorge Luis Cardona, el candidato de Echeverrí y Luis Carlos Hernández Castro, el candidato del senador Germán Hoyos.

No tiene concejal. Su fuerza viene en picada, en las últimas elecciones sacó 13.000 votos. De los aspirantes ninguno participó en los anteriores comicios y no tienen caudal electoral. En 2018, en las elecciones a la Cámara tuvieron 6.377 votos. Para tener una curul en el Concejo necesitan cerca de 25.000.

El partido cristiano tiene sus primeras elecciones regionales. No tiene concejal y se presentó con lista cerrada, (en donde el elector vota por la lista y no por el candidato). En 2018 en las legislativas del Senado sacó 10.663 votos en Medellín y necesita superar el umbral de 25.000.

Es el partido de minorías afro, tras la elección del representante a la Cámara Jhon Arley Murillo en 2018. No tiene Concejal. A pesar de ello consolidó una lista al concejo de 21 candidatos. Sus participantes por ahora no cuentan con experiencia electoral lo que hace más difícil la posibilidad.

En su primera aspiración al concejo el partido no logró acuerdos para estar en la coalición alternativa. El resultado en las elecciones legislativas de 2018 fue de 1.772 votos. Su meta es lograr una curul, pero es precisamente Medellín una de las ciudades donde más resistencia tiene el naciente partido.

Es el partido minoritario y en las elecciones medirá sus fuerzas, pues entregó 15 avales a sus candidatos. En los nombres de la lista no se resaltan ciudadanos que hayan participado en anteriores elecciones. Es casi un hecho que no lograrán ninguna silla entre las 21 que hay en el Concejo.

Para estas elecciones se presentó una alianza entre Cambio Radical y el Mira. Cambio tiene en la actualidad dos concejales: Rober Bohórquez quien sacó 8.721 votos y Ricardo León Yepes quien obtuvo 5.687. Bohórquez no será candidato. La coalición le apuesta a aumentar las curules y espera recibir el caudal de voto duro de 17.993 apoyos que tiene el partido cristiano, cifra que obtuvo en las elecciones al Congreso del 2018. De los 21 aspirantes se resalta, el concejal Yepes, la exsenadora Liliana Rendón, y a Carlos Mario Uribe, quien ya fue candidato. La sorpresa podría ser Juan Gabriel Vélez, que es de la línea gobernante en Envigado.

Los movimientos por firmas

Estamos listas

Es la primera aparición en Latinoamérica de un movimiento político que aspira a una corporación popular únicamente liderado por mujeres. Inscribieron 20 candidatas. El grupo entregó 41.000 firmas para avalar su candidatura y en el caso de tener el mismo número de firmas en votos tendrán mínimo una curul. Por lo general eso no ocurre y la cifra es menor. El mecanismo de votación es lista cerrada, los ciudadanos votarán por el movimiento y no por el candidato en específico. Su aspiración no cuenta con amplios recursos económicos ni un candidato a la Alcaldía que impulse la lista.