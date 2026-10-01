Tras 11 ataques con drones del ELN este mes en Chocó, la Gobernación convocó consejo de seguridad

Durante esta semana, el Chocó ha estado en medio de una escalada de ataques con drones atribuidos por la Gobernación al Ejército de Liberación Nacional (ELN) contra la Fuerza Pública en municipios de la subregión del San Juan. La situación ha concentrado las acciones violentas en Condoto, Novita y Río Iró, donde los uniformados han sido blanco de explosivos lanzados desde drones. La modalidad, según explicó la gobernadora del Chocó, Nubia Carolina Córdoba, aprovecha las limitaciones tecnológicas que actualmente tienen las estaciones de Policía para enfrentar este tipo de amenazas. “Durante los últimos tres días se han mantenido ataques con explosivos manipulados con drones por parte del ELN contra los municipios del sur del departamento del Chocó”, señaló Córdoba a través de un mensaje que publicó en su cuenta de X.

El primer episodio ocurrió el martes en Condoto. Allí fueron lanzadas cuatro cargas explosivas contra la estación de policía. El ataque dejó herido a un intendente, quien posteriormente fue reportado fuera de peligro. La jornada siguiente estuvo marcada por nuevos hechos de violencia en Nóvita. De acuerdo con la información entregada por la mandataria departamental, en ese municipio se produjeron seis ataques contra integrantes de la Policía y el Ejército. La ofensiva continuó este jueves con un nuevo ataque contra la estación de Policía de Río Iró. Con este hecho, la Gobernación señaló la continuidad de esta misma modalidad de ataque que se ha repetido durante tres días consecutivos.

“Todos los ataques mantienen la misma modalidad de uso de drones valiéndose de la vulnerabilidad tecnológica y la ausencia de contramedidas en nuestras estaciones de policía”, advirtió la gobernadora. El uso de drones para lanzar explosivos es un desafío que no solo afecta a esta región. Justamente ayer la embajada de Estados Unidos les recomendó a sus ciudadanos no viajar a la zona del Norte de Santander por el incremento de atentados bajo esta modalidad.

¿Qué determinó la gobernación del Chocó?

La escalada de violencia llevó a la administración departamental a convocar un consejo de seguridad con carácter urgente para este jueves. El encuentro tendrá como propósito revisar la situación que se presenta en la subregión del San Juan y definir las acciones que se adoptarán frente a los ataques. La gobernadora confirmó la convocatoria y señaló que las autoridades deberán abordar la situación de seguridad que enfrenta esta zona del departamento.

“Hemos convocado un consejo de seguridad con carácter urgente el día de hoy para definir acciones frente a la grave situación de seguridad que afronta la subregión del San Juan”, manifestó Córdoba. Todo esto ocurre, además, en medio del incremento de la ofensiva del Gobierno nacional y de las Fuerzas Armadas contra las estructuras criminales. El presidente Abelardo de la Espriella emprendió, bajo la política de “mano dura”, una serie de operativos en diferentes regiones del país con el propósito de confrontar directamente a los grupos armados y al narcotráfico. La estrategia de seguridad de la nueva administración ha puesto el foco en recuperar el control territorial y aumentar la presión de la Fuerza Pública sobre las organizaciones ilegales. Lea también: MinInterior expone claves del decreto para abordar la protesta social: “ni un espacio más para quien destruye” Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí . Bloque de preguntas y respuestas: