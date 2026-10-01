Tras 11 ataques con drones del ELN este mes en Chocó, la Gobernación convocó consejo de seguridad

Durante esta semana, el Chocó ha estado en medio de una escalada de ataques con drones atribuidos por la Gobernación al Ejército de Liberación Nacional (ELN) contra la Fuerza Pública en municipios de la subregión del San Juan.
La situación ha concentrado las acciones violentas en Condoto, Novita y Río Iró, donde los uniformados han sido blanco de explosivos lanzados desde drones. La modalidad, según explicó la gobernadora del Chocó, Nubia Carolina Córdoba, aprovecha las limitaciones tecnológicas que actualmente tienen las estaciones de Policía para enfrentar este tipo de amenazas.
“Durante los últimos tres días se han mantenido ataques con explosivos manipulados con drones por parte del ELN contra los municipios del sur del departamento del Chocó”, señaló Córdoba a través de un mensaje que publicó en su cuenta de X.