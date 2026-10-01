El Festival Nacional Antioquia le Canta a Colombia regresa a Santa Fe de Antioquia con su edición 51

La edición 51 del Festival Nacional Antioquia le Canta a Colombia regresará a Santa Fe de Antioquia el 10 y 11 de octubre de 2026, después de más de cinco décadas de historia.
El encuentro, dedicado a la música andina colombiana, tendrá como homenajeada e invitada de honor a la cantautora María Isabel Saavedra y ofrecerá una programación gratuita durante dos días.
Lea: Cantoalegre y Filarmed se juntan para celebrar el legado de Tita Maya, la mujer que entregó su corazón a la música infantil
El festival, organizado por la Asociación Antioquia le Canta a Colombia, volverá a ocupar las calles de la “Ciudad Madre”, con la intención de unir la tradición musical del país con el patrimonio histórico del municipio del occidente antioqueño.
Uno de los momentos centrales será el homenaje a Saavedra, reconocida compositora del Valle del Cauca con más de dos décadas de trayectoria artística. La cantante ha grabado alrededor de 21 trabajos musicales y ha sido nominada a numerosos galardones nacionales e internacionales como el Grammy Latino, La Musa de Oro, el Festival de California y el Tabaiba de Oro.
La programación también tendrá la semifinal y la Gran Final Nacional del concurso de Música Andina Colombiana, además de conciertos de artistas invitados y agrupaciones representativas del país.