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Atlético Nacional duplicó al DIM en ingresos por taquillas en 2025; el Poderoso ocupó el segundo lugar

Atlético Nacional recaudó $72.572 millones por taquillas y abonos en 2025, más del doble de lo que ingresó Independiente Medellín, que ocupó el segundo lugar con $33.045 millones.

  • Los hinchas de Nacional y DIM demostraron ser los más fieles en 2025. FOTO CAMILO SUÁREZ
    Los hinchas de Nacional y DIM demostraron ser los más fieles en 2025. FOTO CAMILO SUÁREZ
John Eric Gómez
John Eric Gómez

Deportes

hace 1 hora
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Atlético Nacional no solo demuestra su grandeza en la cancha y en los títulos que ha conseguido a lo largo de su historia. También lo hace en las tribunas y en sus finanzas. La gigantesca afición verdolaga volvió a demostrar su poder de convocatoria durante 2025, con cifras que lo ubicaron muy por encima de su rival de patio en ingresos por taquillas y abonos.

El conjunto antioqueño registró $72.572 millones en ingresos por taquillas y abonos durante 2025, una cifra que evidencia la dimensión de su hinchada y su capacidad para movilizar a miles de aficionados alrededor de cada temporada.

La diferencia con Independiente Medellín, segundo en esta clasificación, resulta considerable. El Poderoso reportó ingresos por $33.045 millones en los mismos conceptos, lo que representa una distancia de $39.527 millones frente a su rival de ciudad.

En otras palabras, Atlético Nacional recaudó más del doble que el DIM por concepto de entradas y abonos. La cifra del cuadro verdolaga fue un 119,6 % superior a la del Poderoso, una diferencia que refleja el peso comercial de su afición.

La hinchada, uno de los grandes activos de Nacional

Los números de Atlético Nacional reflejan una de sus principales fortalezas institucionales: la capacidad de convocar a su afición y convertir ese respaldo en recursos económicos.

La venta de abonos y las entradas para los partidos representan una fuente importante de ingresos para los clubes, pues contribuyen al sostenimiento de sus operaciones y a la planificación de sus proyectos deportivos.

Para el conjunto verdolaga, jugar en el estadio Atanasio Girardot significa contar con una hinchada numerosa en los encuentros de la Liga colombiana, la Copa BetPlay y las competiciones internacionales. Ese acompañamiento se convierte en un factor importante para las finanzas de la institución.

En una industria en la que los equipos buscan recursos para mantener nóminas competitivas, contratar futbolistas y fortalecer sus estructuras, la respuesta de los aficionados puede marcar diferencias significativas.

Una brecha económica considerable frente al DIM

El contraste con Independiente Medellín también evidencia la dimensión económica de la rivalidad paisa. Mientras Nacional recaudó $72.572 millones en taquillas y abonos, el DIM obtuvo $33.045 millones.

La diferencia entre ambos fue de $39.527 millones. Por su parte, los ingresos del Poderoso equivalieron al 45,54 % de los registrados por el conjunto verdolaga.

Así, Atlético Nacional consolidó una ventaja considerable en este apartado durante 2025. No obstante, para evaluar la situación financiera completa de ambas instituciones, también sería necesario considerar otras fuentes de ingresos, sus gastos operativos y sus resultados económicos.

Los $72.572 millones recaudados por Nacional son una muestra del poder de convocatoria de su hinchada y de la importancia que tiene el respaldo de sus aficionados para las finanzas del club. La distancia frente al DIM confirma la enorme brecha que hubo entre los dos equipos antioqueños en ingresos por taquillas y abonos durante ese año.

Bloque de preguntas y respuestas:

¿Cuánto dinero recaudó Atlético Nacional por taquillas y abonos en 2025?
Atlético Nacional registró ingresos por $72.572 millones por concepto de taquillas y abonos durante 2025, gracias al respaldo de su numerosa afición.
¿Cuánto recaudó Independiente Medellín y qué lugar ocupó?
El DIM obtuvo $33.045 millones por taquillas y abonos, cifra que lo ubicó en el segundo lugar de la clasificación, detrás de su rival de patio.
¿Cuál fue la diferencia de ingresos entre Nacional y el DIM?
La diferencia fue de $39.527 millones. Nacional recaudó un 119,6 % más que el Medellín, es decir, más del doble de los ingresos obtenidos por el Poderoso en este rubro.
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