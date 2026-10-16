Atlético Nacional duplicó al DIM en ingresos por taquillas en 2025; el Poderoso ocupó el segundo lugar

La diferencia con Independiente Medellín, segundo en esta clasificación, resulta considerable. El Poderoso reportó ingresos por $33.045 millones en los mismos conceptos, lo que representa una distancia de $39.527 millones frente a su rival de ciudad.

El conjunto antioqueño registró $72.572 millones en ingresos por taquillas y abonos durante 2025, una cifra que evidencia la dimensión de su hinchada y su capacidad para movilizar a miles de aficionados alrededor de cada temporada.

Atlético Nacional no solo demuestra su grandeza en la cancha y en los títulos que ha conseguido a lo largo de su historia. También lo hace en las tribunas y en sus finanzas. La gigantesca afición verdolaga volvió a demostrar su poder de convocatoria durante 2025, con cifras que lo ubicaron muy por encima de su rival de patio en ingresos por taquillas y abonos.

En otras palabras, Atlético Nacional recaudó más del doble que el DIM por concepto de entradas y abonos. La cifra del cuadro verdolaga fue un 119,6 % superior a la del Poderoso, una diferencia que refleja el peso comercial de su afición.

La hinchada, uno de los grandes activos de Nacional

Los números de Atlético Nacional reflejan una de sus principales fortalezas institucionales: la capacidad de convocar a su afición y convertir ese respaldo en recursos económicos.

La venta de abonos y las entradas para los partidos representan una fuente importante de ingresos para los clubes, pues contribuyen al sostenimiento de sus operaciones y a la planificación de sus proyectos deportivos.

Para el conjunto verdolaga, jugar en el estadio Atanasio Girardot significa contar con una hinchada numerosa en los encuentros de la Liga colombiana, la Copa BetPlay y las competiciones internacionales. Ese acompañamiento se convierte en un factor importante para las finanzas de la institución.

En una industria en la que los equipos buscan recursos para mantener nóminas competitivas, contratar futbolistas y fortalecer sus estructuras, la respuesta de los aficionados puede marcar diferencias significativas.

Una brecha económica considerable frente al DIM

El contraste con Independiente Medellín también evidencia la dimensión económica de la rivalidad paisa. Mientras Nacional recaudó $72.572 millones en taquillas y abonos, el DIM obtuvo $33.045 millones.

La diferencia entre ambos fue de $39.527 millones. Por su parte, los ingresos del Poderoso equivalieron al 45,54 % de los registrados por el conjunto verdolaga.

Así, Atlético Nacional consolidó una ventaja considerable en este apartado durante 2025. No obstante, para evaluar la situación financiera completa de ambas instituciones, también sería necesario considerar otras fuentes de ingresos, sus gastos operativos y sus resultados económicos.