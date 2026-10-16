Menús para navidad #1: Las novenas

Por Álvaro Molina
@molinacocinero
Cada año se adelanta más la navidad, tormento para los Grinch, deleite para los demás. Desde que aparecen los papás Noel en las vitrinas, muchas señoras se estresan por los menús para las celebraciones. Las fiestas llegan con kilos de más que bien valen la pena, al fin y al cabo, una vez al año no hace daño. Para evadir los remordimientos la clave es ignorar a los dietistas de las redes porque el que peca y reza empata.
Algunas familias marcan el inicio de la navidad armando el pesebre el 8 de diciembre, pero para la mayoría, arranca con la novena del 16 al 24. Una costumbre muy propia de Ecuador, Colombia y Venezuela, que nació como una oración con cantos religiosos transformados en villancicos. Con el tiempo, gracias a Rodolfo, Pastor López, la Billo´s, Crescencio Salcedo y el loco Quintero, las familias más fiesteras inventaron las novenas bailables, la excusa perfecta para abrir la navidad con todos los juguetes. Así somos los colombianos, a mucho honor.
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La novena se convirtió en una celebración que, además de chucuchucu, incluye un repertorio extenso de picadas, parva, dulces y tentempiés. En muchas familias se turnan cada noche y claro, cada anfitrión quiere superar al anterior. Eso sí, nunca pueden faltar las hojuelas, los buñuelos y la natilla.
Para las novenas bailables nada mejor que picadas con la divina trinidad paisa: morcilla de El Río en la esquina de la 33B sur en Envigado o del fruver a una cuadra de la glorieta del Tablazo; chorizos de cerdo de Palo Quemao, Pacardyl, Chorichava o La Monja; y chicharrones preparados por usted con tocino barriguero: sala el tocino frotándolo, lo pone en el aceite en bajo por media hora, sube el calor y espera hasta que estén bien crocantes. Por supuesto las buenas arepas son obligatorias: las de la puerta de la plaza de la América los domingos, en la Minorista donde incluso puede comprar masa para hacerlas en la casa o en las tiendas de cualquier pueblo de Antioquia.