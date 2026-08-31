La violencia no para en los estadios de Colombia: Cali vs. Bucaramanga terminó en batalla campal en Palmaseca

Bochornoso. El fútbol colombiano sigue siendo noticia por los hechos de violencia dentro del campo de juego, esta vez tras el partido entre Deportivo Cali y Atlético Bucaramanga.

El juego, celebrado el domingo en la noche en el estadio Palmaseca y correspondiente a la octava jornada de la Liga BetPlay, terminó con empujones entre los actores del compromiso, situación que desató luego desmanes de varios hinchas, quienes ingresaron al terreno de juego y se enfrentaron con los policías.

Todo comenzó tras el empate del Cali, luego del cobro de una pena máxima por parte del defensor Leyser Chaverra, cuando ya transcurrían 99 minutos de partido. Los visitantes, con impotencia por la determinación del juez, empezaron a protestar de manera airada, aún más cuando Chaverra convirtió el empate.

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Como se escuchó en la transmisión de televisión de Win Sports, el entrenador del cuadro santandereano, el uruguayo Pablo Peirano, ingresó al campo para protestar y alertar sobre el intento de invasión de los aficionados del Cali, que a la vez estaban molestos por el resultado de ese momento de su equipo. En ese instante, Peirano confrontó al volante Gustavo Cuéllar.

Ante lo ocurrido, el entrenador fue expulsado, al igual que los jugadores Keimer Sandoval, del Deportivo Cali, y José García, del Atlético Bucaramanga. En ese momento, los integrantes de ambos equipos se dirigieron rápidamente hacia los vestuarios al observar los desmanes protagonizados por los hinchas, mientras los agentes de policía intentaban controlar la situación.

No obstante, en la rueda de prensa, el orientador del Cali, Rafael Dudamel, dio más detalles de lo sucedido y lanzó una fuerte crítica contra Peirano.

“Es una pena que no podamos hablar de fútbol acá, que haya ocurrido esto. Hay roles dentro de un terreno de juego, con grandes jugadores, pero es vergonzoso lo que ha visto todo el país”, empezó diciendo el estratega venezolano.