No tiene competencia en su especie: de los casi ocho millones de toneladas de aguacate que se producen al año en el mundo, más del 90% son de hass y más del 70% salen de América Latina, primero de México y luego de Colombia.

“Aguacate” viene del náhuatl “ahuacatl” que significa testículos de árbol. El hass, la variedad de aguacate que más se parece a una güeva, es a pesar de eso la que aparece en revistas, en televisión, en Instagram, en el Superbowl. El hass no ha usado a la prensa para madurarse sino para imponerse.

El pionero, el gran evangelizador del aguacate hass en Colombia se llama Juan Guillermo Carvajal y vive en una finca en Sonsón —el tercer municipio del país y del departamento con más hectáreas de hass cultivadas después de Urrao y Abejorral— donde ya jubilado maneja sin despeinarse la finca en la que vive con sus perros, conejos, gallinas y las más de 15 variedades de aguacate que tiene sembradas y que le producen sin mucho esfuerzo unas 70 toneladas de aguacate al año que, cuando no las regala, se las vende a sus vecinos que van a comprársela hasta la puerta de la casa.

Las razones son varias: su textura es más cremosa y menos fibrosa que las otras, tiene menos agua, es menos simple. Su tamaño unipersonal calza perfecto con los gustos y las necesidades de la generación de los apartaestudios, las microempresas y las unifamilias. También es eficiente: no tiene vecería, lo que significa que no necesita cosechas de descanso para producir en su mejor nivel.

Hasta antes de los 90, en Colombia se cosechaban aguacates con buena pinta: lisos, brillantes, rojizos, irregulares, simples, gigantes . Hasta hace no mucho el aguacate, como el mango, la sandía o la papaya, se apreciaba por su tamaño.

Sus alumnos dicen, y él mismo se lo reconoce, que sus árboles crecen como ninguno, que donde él saca 300 kilos por cosecha otros sacan 70, que los palos que a otros le duran 15 años a él le dan frutos durante 30. Que su ojo es clínico para escoger la tierra más rica. No fumiga, no exporta, pero en su finca crecen palos mitológicos.

Compró una tierra con un amigo y sembraron aguacates de todas las variedades, pero fue el hass el que lo deslumbró. “Un monstruo de árbol”, recuerda. “Un árbol majestuoso, no como esos que se ven ahora de tallo flaco ”, presume, y lo hace porque puede. En alguna cosecha de ese solo árbol , que todavía vive, sacó casi 500 kilos.

En otros países de la región como Chile o Perú hay preocupación sobre la cantidad de agua que necesita el hass, en Antioquia no es el caso, a los campesinos les sobra agua lluvia. FOTO julio césar herrera

Gilberto tiene unos 60 años y sus manos, sus rodillas, las pecas de su cara son evidencia de que los ha trabajado todos al sol y al agua. Tiene los ojos muy verdes y sube y baja por las montañas de sus cultivos apoyado de un bastón, sin quejarse.

Juntos empezaron a sembrar aguacate, como casi todos en el pueblo, porque a Jhon le sonó la idea después de una capacitación del Sena. Además, por esa época, entre 2011 y 2012 los grupos armados salieron y a la región llegó Westfalia, una multinacional sudafricana a comprar el producto que encontraran. “Si los de afuera vienen es porque el negocio es bueno”, pensaron.

Además, el cultivo de hass no solo es rentable sino también cómodo y eficiente. A diferencia de las lecherías o del cultivo de papa o de fríjol, la cosecha del aguacate no es urgente. Da lo mismo recogerlo a las seis de la mañana que a las cuatro de la tarde, un lunes que un jueves. Un hass de exportación debe cosecharse cuando está entre un 22% y un 26% de maduración, y entre esos dos puntos pueden pasar hasta dos semanas.

Tampoco necesita mucha mano de obra, ni mucha tierra. Un solo trabajador puede hacerse cargo de unos quinientos árboles y el jornal, que ahora es principalmente venezolano, se paga a $70.000 pesos. Nadie tiene que madrugar, trasnochar ni exponerse a una tempestad para recoger los frutos del hass.

La finca de Gilberto y de Jhon es pequeña pero rentable. Al cultivo principal Jhon le puso “la cosecha del carro”, porque espera que con la próxima recogida le alcance para una Toyota. Un kilo de hass producido en condiciones eficientes puede costar $2.000 pesos y se puede vender bien a $3.500, aunque hace un par de años alcanzó a estar casi en $6.000.

Las primeras cosechas se vendieron en Países Bajos y en Reino Unido, que eran los destinos principales del hass colombiano hasta el 2017, cuando después de años de lobby político y trabajo gremial se creó Corpohass —que es el equivalente a lo que sería la Federación Nacional de Cafeteros para el café— y entonces se abrió el mercado de Estados Unidos y con ello llegó el pico más alto de la epidemia de fiebre de oro verde. Aproximadamente el 40% de la demanda mundial de hass es de Estados Unidos. El hass es como el inglés, como el dólar, como Mac Donalds; el hass es imperialista, el hass es gringo.

Con las puertas abiertas para Estados Unidos llegaron hasta las montañas más altas empleados de multinacionales chilenas, sudafricanas, ecuatorianas, mexicanas a comprar tierras sin pedir rebajas. A los locales les compraban a lo que pedían. Los dueños de las tierras pasaron a ser trabajadores de las grandes empresas.

Aproximadamente la mitad de las exportaciones de aguacate colombiano las hacen solo cinco compañías. La gobernación de Antioquia dice que no tiene un estudio ni cifras sobre el cambio en el uso del suelo a partir del boom del hass, pero para los campesinos parece obvio, evidente: donde antes había fríjol, maíz y ganado, ahora solo hay hass.

Esa acumulación de tierra le ha valido al gremio aguacatero alguna mala prensa, en especial en el Eje Cafetero y en el Tolima, donde han acusado a la extensión del monocultivo de desplazar a otras especies nativas de flora y fauna, de talar áreas protegidas y de contaminar ríos y quebradas.

En Antioquia, a pesar de que todos los agricultores consultados para este reportaje dijeron que sabían que algunas empresas talaban bosques y áreas protegidas para sembrar hass, la Corporación Autónoma Regional de los ríos Negro y Nare (Cornare), la autoridad ambiental encargada, dice que “no tiene nada de eso”.

Ahora el hass colombiano y paisa llega a casi 30 países donde se paga en dólares y en euros, pero a pesar de su demanda infinita, de su buena publicidad, de su exceso de grasa y de su coraza indestructible, en las casas de Gilberto, Jhon, Hernán, Juan Guillermo, Darío, Julián y el resto de agricultores del oriente antioqueño la arepa del desayuno se come con papelillo o fuerte o collin, pero no con hass.

En las fincas que todavía no han sido compradas por las multinacionales hay un pacto no escrito por preservar, como si se tratara de una lengua indígena, esas variedades de aguacate que nunca se han montado (ni se montarán) en un contenedor durante 20 días. Es una cuestión de estrategia de negocio: en los meses donde no hay cosecha de hass, o cuando los precios bajan porque hay una sobreoferta en el mercado mundial en las épocas de cosecha en Perú y en Chile, son las especies marginadas las que aseguran los ingresos para tanquear la camioneta nueva que dejó la cosecha.

Todavía en las plazas de mercado y en los supermercados de Medellín hay quien compre un aguacate para partir en seis o en ocho, un aguacate de un kilo o más, un aguacate al que hay que echarle sal, un aguacate bonito.

Pero resistirse a talar un árbol criollo para sembrar uno extranjero, es, sobre todo, una cuestión de honor.