Capturan al presunto responsable del abuso sexual de una mujer de 83 años en La Unión, Antioquia

Las pistas del presunto violador comenzaron a ser recopiladas a través de las cámaras de seguridad que permitieron identificar el vehículo utilizado para el abuso sexual.

Según el reporte oficial, este sujeto habría abandonado el Oriente y se habría trasladado al Norte de Antioquia con el propósito de evadir la acción de las autoridades. Gracias a las labores investigativas y de seguimiento, fue ubicado y detenido.

La captura del hombre de 47 años de edad, identificado como alias “Wilber”, y presunto agresor de la adulta mayor la realizó la Policía en articulación con la Fiscalía y el apoyo de la Alcaldía de La Unión, así como de la Gobernación, en el municipio de Santa Rosa de Osos, Norte del departamento.

Más de tres horas, 131 kilómetros, recorrió para esconderse de las autoridades el hombre señalado de abusar sexualmente de una mujer de 83 años de edad en el municipio de La Unión, Oriente de Antioquia.

El aberrante caso sucedió el pasado 27 de septiembre en la vereda La Quiebra de La Unión. Luego de que la Fiscalía recibiera la denuncia, tanto de la víctima como de una familiar, las autoridades locales y la Gobernación de Antioquia activaron el Código Fucsia y comenzaron a trabajar en la investigación.

El Código Fucsia es un protocolo de atención médica de urgencia e integral en Colombia para personas víctimas de violencia sexual o de género.

Carmen Judith Valencia, alcaldesa de La Unión, explicó que desde la semana pasada tenían identificado el lugar donde estaba el hombre, sus movimientos, y que había emigrado a otra región, el Norte, para probablemente esconderse allí.

“La señora iba como para donde un familiar, una rita que normalmente hacía, y el hombre le dice que la lleva con mucho gusto. Ahí fue el suceso. Se logra identificar, porque en La Unión hay un sistema de cámaras grande, que acabamos de instalar, que permitió identificar en qué vehículo la había recogido”, reveló la alcaldesa.

Alias “Wilber” fue capturado a las 6:15 de la mañana. Fue puesto a disposición de la justicia para que responda por abuso sexual. Se investiga si habría cometido otros crímenes similares.

La alcaldesa Valencia expresó su complacencia con el resultado de este caso que ha consternado a los habitantes de su municipio.

“La comunidad, la administración, estamos muy agradecidos con la Gobernación, con la Policía en cabeza de la Sijin y con todas las personas que se unieron en este proceso”, concluyó.

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