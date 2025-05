Carlo Ancelotti asegura que Xabi Alonso “tiene todas las puertas abiertas” en el Real Madrid

“Lo que pasa alrededor no nos ha afectado para nada. Estamos bien y con mucha confianza”, aseguró el preparador italiano en alusión a su posible marcha a Brasil como seleccionador de la Canarinha.

“La luna de miel no se acaba, seguirá para siempre. No hay nada más que añadir. El Madrid y el Milan se quedarán en el corazón, más que otros. Me siento muy bien aquí. Como en todas las relaciones, al principio hay mucha pasión y luego hay otras cosas. La luna de miel con el Madrid va a ser hasta el último día de mi vida”, aseveró.

En cuanto al estado de ánimo del Barcelona, que cayó eliminado el martes en las semifinales de la Liga de Campeones, Ancelotti recalcó que “el fútbol te da la oportunidad de reaccionar de inmediato” y se mostró diplomático.