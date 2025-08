¿Colombia la sacó barata con los nuevos aranceles de Trump? Sectores que ganan y pierden

En otras palabras, a partir del 7 de agosto de 2025, regirán tasas aduaneras diferenciadas dependiendo del déficit o superávit comercial con EE. UU. Y Colombia, que no figura en el listado de países con mayores restricciones, conservará el arancel del 10% vigente desde el 2 de abril.

Colombia no aparece en el Anexo I de la nueva orden ejecutiva (Further Modifying the Reciprocal Tariff Rates), lo cual significa que queda sujeta a la tarifa general del 10%, como se estableció desde el 2 de abril con la EO 14257.

La decisión se basa en el superávit comercial que mantiene Colombia con Estados Unidos —es decir, le vende más de lo que le compra—, lo que la excluye de la lista de países “penalizados” por déficit.

Según AmCham Colombia, el país no fue incluido en el Anexo I de la orden, lo cual implica que continúa con el 10%. ¿La razón? Aunque Colombia no es considerada un país transgresor, tampoco ha mostrado avances en negociaciones de seguridad o reciprocidad comercial con EE. UU.

“La tasa del 10 % se aplica a países con superávit comercial, es decir, a los que Estados Unidos exporta más de lo que importa, como Colombia”, señalaron a analistas en CNN.

Javier Díaz, presidente de Analdex, explicó que la redacción de la orden fue inicialmente confusa, y se temió un aumento hasta el 20%. Sin embargo, una aclaración posterior de la Casa Blanca despejó la duda: Colombia sigue con el 10% original.