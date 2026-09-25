Video | Así fue el emotivo homenaje a la delegación de Chapecoense en vuelo viaje a Medellín

La tragedia vivida el 28 de noviembre de 2016 en el cerro de la vereda Pantalio en La Unión, Antioquia, y todo lo que ha pasado luego de ese accidente aéreo que dejó 71 personas fallecidas y seis sobrevivientes, creó un vínculo eterno entre Atlético Nacional y Chapecoense. Ahora, cerca de conmemorarse 10 años de esta tragedia, directivos, jugadores y cuerpo técnico de Chapecoense están de nuevo en Antioquia y, antes de despegar desde Bogotá rumbo a Medellín, los miembros de la tripulación le dieron un emotivo mensaje a la delegación.

El saludo de la tripulación a los viajeros resaltó el privilegio que sentían por transportar al grupo de jugadores, cuerpo técnico y dirigentes hasta Medellín. “Le damos la bienvenida a la delegación de Chapecoense que viaja a Medellín para un encuentro muy significativo por la conmemoración de los 10 años de aquella tragedia que impactó, no solo al mundo del fútbol, sino a millones de personas alrededor del mundo”. En el relato también se mencionó: “Hoy, este viaje 10 años después, representa más que llegar a un destino; este es un encuentro con la memoria, un homenaje para quienes ya no están y una muestra de que su legado continúa vivo en cada jugador”. Finalmente, se enfatizó: “En nombre de toda la tripulación, queremos expresar todo nuestro respeto y decirles que es un privilegio acompañarlos en un momento tan especial. Bienvenido a bordo, Chapecoense, es un honor llevarlos con nosotros”.

Actos especiales

Este viernes se realizará en el cerro de la vereda Pantalio, en el municipio antioqueño, una ceremonia especial para descubrir el Memorial Monolito de Chapecoense, como parte de las actividades destinadas a mantener viva la memoria de las víctimas del accidente aéreo ocurrido en noviembre de 2016. El acto tendrá como uno de sus momentos centrales las palabras de bienvenida del cónsul de Brasil y de Jaime Carmona, conocido como “Gordo Lindo”, propietario y organizador del parque Chapecoense. Posteriormente, se realizará una oración espiritual como homenaje a las personas que perdieron la vida en el accidente. Uno de los momentos más emotivos estará protagonizado por el exfutbolista Hélio Hermito Zampier Neto, uno de los sobrevivientes de la tragedia y quien tendrá un espacio para dirigir unas palabras durante la ceremonia. Su presencia permitirá recordar, desde el testimonio de uno de los protagonistas, la dimensión humana de aquel accidente. Luego, el sábado será el momento para el partido de la fraternidad, entre Chapecoense y Atlético Nacional en el Atanasio Girardot, duelo que está previsto para las 3:30 de la tarde. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. Bloque de preguntas y respuestas: