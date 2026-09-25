Trump califica de “gran reunión” su encuentro con Xi Jinping en la Casa Blanca: estos fueron los temas tratados

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificó el encuentro en la Casa Blanca con su homólogo chino, Xi Jinping, de una “gran reunión”. Esta duró más de tres horas y se plantearon temas comerciales, inteligencia artificial y Taiwán.
Estos temas fueron tratados de una manera general, en un encuentro caracterizado por el fasto con el que la Casa Blanca recibió al presidente chino.
Donald y Melania Trump sacaron toda la artillería para estar, al menos, a la altura de Xi y su esposa Peng Liyuan, que se esmeraron como anfitriones en mayo pasado.
Hubo un recibimiento personal a pie de pista a su llegada en avión el miércoles; despliegue de trompetas y banderas a su llegada a la Casa Blanca el jueves; cena de Estado entre más de 130 invitados, con la crema y nata de la industria y la tecnología estadounidenses y una veintena de miembros de la delegación china; y como premio, una invitación “especial” para recorrer las obras del futuro salón de baile de la Casa Blanca.
Trump volvió a reivindicar con Xi una “verdadera gran amistad”. Mientras, el mandatario chino se mantuvo fiel a la reserva que lo caracteriza y habló más bien de una “relación personal”. Hizo hincapié en la necesidad de que las dos potencias “coexistan en paz” pese a sus divergencias.