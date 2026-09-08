¡Supera a Tom Brady! Christian González consigue el contrato más alto en la historia de los Patriots de la NFL

La National Football League (NFL) es la liga de deportes en conjunto que más dinero obtiene a nivel mundial. Siempre fue dominada por jugadores norteamericanos, pues toda la competencia sucede en Estados Unidos. Uno de los equipos más laureados son los New England Patriots, donde milita el colombiano Christian González, quien se convirtió en el esquinero más caro de la liga después de firmar su nuevo contrato, además de ser la firma más costosa en la historia de la franquicia.
Para poner en contexto la impactante cifra que recibirá durante los próximos cuatro años, hay que saber que la máxima figura en la historia de los de Massachusetts, el mariscal Tom Brady, logró un máximo de 18 millones de dólares por temporada en su contrato más alto. Ahora, el colombiano acaba de renovar con la franquicia por 135 millones de dólares por 4 temporadas, lo que dicta un aproximado de 33,7 millones de dólares por curso.