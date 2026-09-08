¡Supera a Tom Brady! Christian González consigue el contrato más alto en la historia de los Patriots de la NFL

Para poner en contexto la impactante cifra que recibirá durante los próximos cuatro años, hay que saber que la máxima figura en la historia de los de Massachusetts, el mariscal Tom Brady, logró un máximo de 18 millones de dólares por temporada en su contrato más alto. Ahora, el colombiano acaba de renovar con la franquicia por 135 millones de dólares por 4 temporadas, lo que dicta un aproximado de 33,7 millones de dólares por curso.

La National Football League (NFL) es la liga de deportes en conjunto que más dinero obtiene a nivel mundial. Siempre fue dominada por jugadores norteamericanos, pues toda la competencia sucede en Estados Unidos . Uno de los equipos más laureados son los New England Patriots, donde milita el colombiano Christian González , quien se convirtió en el esquinero más caro de la liga después de firmar su nuevo contrato, además de ser la firma más costosa en la historia de la franquicia.

Como sucede en otros deportes como el fútbol, los precios se inflan con el paso de los años; no obstante, el nacido en Texas con raíces criollas demostró capacidad para ser uno de los mejores pagos de la máxima liga de fútbol americano a nivel mundial. González fue fundamental durante la temporada anterior, en la cual su nivel creció en los playoffs, siendo una pieza clave para ganar la AFC contra los Denver Broncos.

Por esta razón, la directiva de los Patriots, encabezada por su propietario Robert Kraft, le insistió que se quedara con ellos para este nuevo curso en la NFL. Al final, ese contrato de 135 millones de dólares por cuatro temporadas con posibilidad de extender una más supera ampliamente al que firmó Devon Witherspoon con los Seattle Seahawks por 132 millones de dólares por el mismo periodo de tiempo.

Hay que recordar que tanto Seahawks como Patriots fueron los dos equipos protagonistas del pasado Super Bowl LX, que terminaron ganando los de Seattle, en un partido donde González destacó a pesar de la derrota. Dos escuadras que mantienen la base de su defensa, la cual los llevó al supertazón. Los Broncos, Rams y los Eagles también son otros de los equipos fuertes en contención, una faceta fundamental si se quiere campeonar en la NFL.

La competición para González y los Patriots inicia este próximo miércoles 9 de septiembre con el juego inaugural contra su verdugo en el Super Bowl, Seattle Seahawks. El compromiso está pactado para las 7:20 p. m., hora de Colombia, y será transmitido por ESPN y Disney+.

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