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Video | Así fue el encuentro entre el colombiano Christian González y Vinicius Jr.: conversaron e intercambiaron camisetas

El jugador de los New England Patriots compartió unos minutos con el brasileño tras el duelo entre Brasil y Francia en Estados Unidos.

  • Este es la imagen que compartió New England Patriots sobre el encuentro entre el colombiano Christian González y el jugador de Brasil y el Real Madrid, Vinicius Jr. FOTO: Tomada de Instagram
    Este es la imagen que compartió New England Patriots sobre el encuentro entre el colombiano Christian González y el jugador de Brasil y el Real Madrid, Vinicius Jr. FOTO: Tomada de Instagram
Luz Élida Molina Marín
Luz Élida Molina Marín
hace 1 hora
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El jugador de fútbol americano, el colombiano Christian González, de los New England Patriots, vivió un momento muy especial tras visitar el camerino de la Selección de Brasil y compartir unos minutos con Vinicius Jr, con quien intercambió camisetas.

El jugador de la NFL llegó hasta el estadio para ver el duelo y luego estuvo en el camerino donde fue recibido por Vinicius, con el que conversó por unos minutos y luego intercambió obsequios, González le entregó al brasileño su camiseta de los Patriots y el brasileño le firmó su camisa de la Canarinha.

El compromiso entre Brasil y Francia se desarrolló en el Gillette Stadium de Massachusetts, un escenario multiusos, ubicado en Boston, que tiene una capacidad para 68.756 espectadores y es la sede de los equipos New England Patriots de la NFL, y New England Revolution, de la MLS.

Este es el escenario donde el colombiano González entrena y juega y por ello, aprovechó la oportunidad para visitar a uno de sus jugadores favoritos, Vinicius Jr., con quien pudo compartir algunas palabras, mientras intercambiaron sus camisetas autografiadas.

Fue un momento especial para el jugador colombiano que disputó el Super Bowl y que fue destacado como uno de los jugadores de la temporada con los New England Patriots y, además, es uno de los más queridos por la afición local.

El duelo entre Brasil y Francia terminó a favor de los galos 1-2 con tantos de Kylian Mbappé, a los 32 minutos, y Hugo Ekitike, a los 65’. El descuento de los brasileños fue obra de Gleison Bremer, a los 78’.

Ahora, Francia viajará a Washington para el duelo ante Colombia en el Northwest Stadium de Landover, Maryland, previsto para este domingo, a las 2:00 de la tarde, hora de Colombia.

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