Video | Así fue el encuentro entre el colombiano Christian González y Vinicius Jr.: conversaron e intercambiaron camisetas

El jugador de fútbol americano, el colombiano Christian González, de los New England Patriots, vivió un momento muy especial tras visitar el camerino de la Selección de Brasil y compartir unos minutos con Vinicius Jr, con quien intercambió camisetas.
El jugador de la NFL llegó hasta el estadio para ver el duelo y luego estuvo en el camerino donde fue recibido por Vinicius, con el que conversó por unos minutos y luego intercambió obsequios, González le entregó al brasileño su camiseta de los Patriots y el brasileño le firmó su camisa de la Canarinha.