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Claro y Grupo Aval lanzan Claro Pay, una billetera digital para acelerar la inclusión financiera

La plataforma permitirá hacer transferencias, pagar facturas, realizar recargas y retirar dinero. Uno de sus principales focos serán los clientes prepago de Claro, que representan 70% de sus usuarios móviles.

  • Rodrigo de Gusmao, presidente de Claro Colombia y María Lorena Gutiérrez, presidenta del Grupo Aval. FOTO EL COLOMBIANO
    Rodrigo de Gusmao, presidente de Claro Colombia y María Lorena Gutiérrez, presidenta del Grupo Aval. FOTO EL COLOMBIANO
Johan Alexis García Blandón
Johan Alexis García Blandón
hace 56 minutos
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En el marco del Claro Tech Summit 2026, Claro Colombia y Grupo Aval anunciaron este jueves una alianza para lanzar Claro Pay, una nueva billetera digital con la que buscan ampliar el acceso a servicios financieros y reducir la dependencia del efectivo en las transacciones cotidianas.

El anuncio fue realizado por Rodrigo de Gusmão Ribeiro, presidente de Claro Colombia, y María Lorena Gutiérrez, presidenta del Grupo Aval, quienes explicaron que la plataforma combinará la cobertura y conectividad de Claro con la infraestructura y experiencia financiera del Grupo Aval.

“Es una billetera para todos”, señaló De Gusmão durante el lanzamiento.

La plataforma permitirá a los usuarios hacer transferencias en línea, pagar facturas mediante códigos QR, realizar recargas y comprar paquetes de telefonía móvil, además de contemplar retiros de dinero en cajeros y operaciones a través de corresponsales bancarios.

Uno de los principales focos de Claro Pay serán los usuarios prepago. De acuerdo con el presidente de Claro Colombia, 70% de los clientes móviles de la compañía utilizan esta modalidad y, por ello, la billetera tendrá ofertas de paquetes prepago como uno de sus principales diferenciales.

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Una apuesta contra el efectivo

El lanzamiento se produce en un momento en el que las compañías buscan acelerar la migración de los pagos en efectivo hacia canales digitales.

Durante la presentación, los ejecutivos señalaron que el efectivo todavía representa alrededor de 77% de los pagos en Colombia, aunque también destacaron el crecimiento de las herramientas de transferencia digital.

En ese contexto, Claro y Grupo Aval plantean utilizar el celular como una puerta de entrada a servicios financieros para los usuarios que ya cuentan con una línea móvil.

“Si usted ya tiene un celular, porque es gente Claro, y va a hacer una recarga, pues use el celular”, señaló De Gusmao durante la presentación.

La presidenta del Grupo Aval destacó que Claro Pay no estará limitado a las recargas de telefonía. La intención es que los usuarios puedan utilizar la plataforma para pagar servicios públicos, realizar transacciones y retirar efectivo cuando lo necesiten.

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La alianza entre Claro y Grupo Aval

La nueva billetera surge de la combinación de dos infraestructuras. Por un lado, Claro aporta su red de telecomunicaciones, cobertura y base de clientes; por otro, Grupo Aval incorpora su experiencia e infraestructura en servicios financieros y pagos.

Según lo explicado durante el lanzamiento, la plataforma fue diseñada para ser de navegación sencilla y estar disponible de manera permanente.

“Es una billetera muy amigable al usuario, es fácil de navegar y, lo más importante, es segura, es confiable. Es 24/7”, afirmó el presidente de Claro.

Con Claro Pay, la compañía de telecomunicaciones entra así a competir en un mercado en el que ya participan diferentes billeteras y plataformas de pagos digitales, con una propuesta dirigida especialmente a sus millones de usuarios móviles y, en particular, al segmento prepago.

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