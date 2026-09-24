Cuando el presidente visita tu casa, pero para capturarte: De la Espriella sorprendió a hombre con un “Bienvenido a la Patria Milagro”

El presidente Abelardo de la Espriella se ha mostrado activo recorriendo algunos puntos del país en los que se han registrado operativos en compañía de la Fuerza Pública. Hace poco lo vimos en Santa Marta, después del paro armado organizado por ‘Los Pachenca’, tras ser abatido José Luis Pérez Villanueva, conocido como alias Cholo o Comando 25. Lea también: De la Espriella lideró operativo de seguridad en Cali: “Estamos retomando el corazón de la ciudad” De la Espriella siguió por Santander y hace poco lo vimos en Cali, donde estuvo durante la madrugada de este jueves 24 de septiembre coordinando la denominada Operación Iron, que se desarrolla mediante la intervención de seis comunas, 15 barrios y 24 microterritorios, además de 83 órdenes de captura. “Estamos recuperando el centro cuadra por cuadra, interviniendo edificaciones, casas y terrenos que deben estar al servicio de los caleños y jamás bajo el control de estructuras criminales”, escribió el primer mandatario en su cuenta de X.

Añadió que también han incautado mercancía ilegal, drogas y armas. “Pero para mí hay una conquista todavía más importante: devolverles a los caleños el centro de su ciudad. El centro les pertenece a los comerciantes que madrugan a levantar sus negocios, a las familias, a los trabajadores y a todos los ciudadanos que quieren recorrer sus calles sin miedo”.

“Bienvenido a la Patria Milagro”

Sin embargo, uno de los hechos que no pasó desapercibido fue cuando De la Espriella, acompañado de un amplio equipo de policías, llegó hasta el inmueble donde se encontraba un hombre señalado de estar involucrado en actividades criminales. Allí, el mandatario lo sorprendió con una orden de captura. También le dijo lo siguiente: “Bienvenido a la Patria Milagro”, haciendo referencia a uno de los objetivos de su gobierno, en el que, según ha señalado, priman la seguridad y el cumplimiento de la ley.

“Estoy aquí para ejercer la autoridad del Estado y recuperar estos espacios para la gente. Mi reconocimiento a la Fiscalía General de la Nación, a la Policía Nacional y al Ejército Nacional”, afirmó el jefe de Estado.

Desde el inicio de su gobierno, De la Espriella ha estado recorriendo varias ciudades del país, mientras el vicepresidente, José Manuel Restrepo, se encuentra en Nueva York con su equipo en representación de Colombia en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU). “Trabajamos durante toda la madrugada y seguimos en terreno. Esta operación demuestra lo que somos capaces de lograr cuando las instituciones actúan unidas y con determinación. Estamos retomando el corazón de Cali para devolvérselo a los caleños. Y todavía no terminamos”, concluyó. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí .

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