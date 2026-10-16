Colombia y Bolivia, rezagados en Sudamérica: sus clubes dependen de estadios ajenos

En Colombia, el Deportivo Cali es una excepción dentro del fútbol profesional. Su estadio, ubicado en Palmaseca, es propiedad de la institución y constituye uno de sus principales activos. El Ministerio del Deporte ha destacado el valor patrimonial que representa este escenario para el club.

La propiedad de los estadios representa una diferencia importante en la estructura de los clubes de fútbol. Contar con un escenario propio no solo ofrece autonomía para organizar partidos, sino que también abre la posibilidad de generar ingresos por conciertos, eventos, alquiler de espacios comerciales y otras actividades.

La mayoría de los demás equipos profesionales del país depende de escenarios públicos o de instalaciones que no son de su propiedad. Atlético Nacional e Independiente Medellín, por ejemplo, juegan en el Atanasio Girardot, cuyo propietario es el Distrito de Medellín y cuya operación está a cargo del INDER.

Esta dependencia significa que los clubes deben coordinar el uso de los escenarios con sus administradores y cumplir las condiciones establecidas para disputar los partidos. También limita su capacidad para decidir autónomamente sobre las obras de infraestructura y el aprovechamiento comercial de los estadios.

Bolivia enfrenta una situación similar

En el fútbol boliviano también predomina la utilización de escenarios públicos. Un informe publicado por el diario La Razón en abril de 2026 indicó que, de los 16 equipos de la División Profesional, The Strongest era el único que contaba con un estadio propio, aunque habitualmente disputaba sus encuentros de mayor convocatoria en el estadio Hernando Siles, de propiedad pública. El mismo informe señaló que Bolívar avanzaba en la construcción de su propio escenario.

La situación evidencia que tener un estadio no garantiza utilizarlo en todos los compromisos oficiales. La capacidad, la infraestructura y los requisitos de las competiciones pueden llevar a los equipos a jugar en escenarios de mayor aforo.

Una oportunidad para fortalecer las finanzas

Los estadios propios pueden convertirse en una fuente adicional de ingresos para los clubes, siempre que exista una gestión comercial eficiente. Además de la boletería, permiten explorar negocios asociados a palcos, restaurantes, tiendas oficiales, recorridos turísticos y espectáculos.

Sin embargo, construir y mantener un escenario también exige inversiones importantes, gastos operativos y recursos para cumplir las normas de seguridad y los requisitos deportivos. Por eso, la propiedad no representa automáticamente una ventaja financiera: depende de la capacidad de cada institución para administrar el inmueble.

En Colombia, el caso del Deportivo Cali muestra que un club profesional puede desarrollar su propio escenario, mientras que la mayoría de sus competidores continúa dependiendo de instalaciones públicas. En Bolivia, The Strongest constituye una excepción similar y Bolívar busca avanzar en esa dirección.

Más que afirmar que Colombia y Bolivia son los únicos países de la Conmebol sin estadios propios, la conclusión respaldada por la información disponible es que ambos tienen una alta dependencia de escenarios ajenos entre sus clubes profesionales. La propiedad de los estadios sigue siendo un desafío estructural para buena parte de sus instituciones.