Por manifestaciones, hay cierre en la vía que conecta a Medellín y el Eje Cafetero en Caldas, Antioquia

La movilidad entre Medellín y el Eje Cafetero amaneció colapsada en la mañana de este lunes, luego de que los conductores de carga y de transporte de pasajeros decidieran bloquear este corredor en varios puntos ante las inconformidades por la lenta intervención a las emergencias viales registradas en los últimos meses. Uno de los cierres está en la vía vieja a Caldas, a la altura del sector El Ciclista, luego de que se presentara un derrumbe en este sector y las obras ejecutadas en el horario nocturno obligan al cierre de este corredor, lo que ha generado molestias entre los habitantes de las zonas aledañas tanto de Caldas como de La Estrella.

A esto se suma el inicio de los planes tortuga de camioneros y volqueteros en los sectores La Sinifaná y La Chuchita, en el Suroeste antioqueño, lo que ha conllevado a una mayor afectación en este corredor vial. Entérese: Transporte de pasajeros hacia el Suroeste antioqueño se ha desplomado un 30% por derrumbe en La Sinifaná La manifestación de estos transportadores está prevista para realizarse entre el puente de Camilo C hasta el Peaje de Amagá con el argumento de permitir la libre circulación por las zonas donde se ejecutan las obras de recuperación de estas vías y la reducción del valor de los peajes, teniendo en cuenta que las condiciones de esta vía no justifican los nuevos valores. El detonante para esta segunda protesta se fundamenta en el anuncio de una tarifa diferencial para los habitantes cerca de la zona del peaje, teniendo en cuenta que los transportadores, teniendo en cuenta el uso recurrente que hacen de esta vía, requieren un beneficio similar, debido a que los incrementos recientes han encarecido los viajes hacia el sur del país. Le puede interesar: ¿Quién se hará cargo de los $1,8 billones de vías a la deriva en Antioquia? Las emergencias en el Suroeste antioqueño se vienen registrando desde junio pasado, cuando se presentaron varias emergencias invernales, las cuales arreciaron con mayor fuerza en este corredor.