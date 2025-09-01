Directo y sin rodeos: Néstor Lorenzo reveló la razón sobre por qué convocó a Dayro Moreno a la Selección Colombia

Ante la poca puntería que han tenido algunos delanteros tras ponerse la camiseta ‘Tricolor’ y el pedido de un país con ganas de gritar “gol”, un rostro conocido, uno que muchos creían que ya era parte del pasado, volvió a vestir la camiseta de la Selección Colombia.
A sus 39 años, con peinado exótico, uñas pintadas, las gafas Gucci y el baile característico, Dayro Mauricio Moreno Galindo se unió a los entrenamientos en Barranquilla bajo la dirección del estratega argentino, Néstor Lorenzo, para las dos fechas finales de las Eliminatorias al Mundial 2026.
Su convocatoria no ha pasado desapercibida, generando un debate nacional entre los que están a favor y en contra del llamado del máximo goleador del fútbol colombiano. “¿Es el momento de un goleador histórico y experimentado o fue un simple gesto simbólico?” Se preguntaron y Néstor Lorenzo reveló la respuesta.