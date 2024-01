En Gangwon, Samuel realiza una rutina diaria con miras a tener una buena presentación en las justas que arrancan este viernes (6:00 a.m. hora de Colombia).

“Todos los días me levanto, me baño y salgo a trotar 3 kilómetros que es la distancia que hay entre el sitio de hospedaje y la pista de entrenamiento. Al llegar allí me pongo los esquí y empiezo la adaptación a la pista”.

Paralelo a ese trabajo, el paisa realiza sesiones de gimnasio y bicicleta tres veces por semanas.

“Experimentar en el esquí ha sido algo especial, competir en los deportes de invierno era un sueño que tenía desde niño y por eso estoy comprometido con mis prácticas y en mejorar la técnica. Tengo amplias expectativas no solo en los Juegos que arrancan este viernes, sino en clasificar a los de la categoría mayor y ser top”, comenta Samuel.