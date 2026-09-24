Habla conductor del bus que se fue a un abismo en Puerto Berrío, Antioquia: esto dijo sobre por qué se accidentó

El conductor del bus de la empresa Copetrán que se accidentó en la mañana de este martes en la vía Medellín-Puerto Berrío entregó su versión del accidente y explicó cómo fue que terminó en un abismo de unos 20 metros. Condiciones climáticas y de la carretera serían las causas de este siniestro que dejó 29 lesionados.
José Harold López Gutiérrez, secretario de Movilidad de Puerto Berrío, señaló que durante las primeras horas de la mañana del miércoles se presentaron algunas lluvias, que habrían complicado las condiciones de manejo en este corredor nacional.