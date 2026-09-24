Habla conductor del bus que se fue a un abismo en Puerto Berrío, Antioquia: esto dijo sobre por qué se accidentó

El conductor del bus de la empresa Copetrán que se accidentó en la mañana de este martes en la vía Medellín-Puerto Berrío entregó su versión del accidente y explicó cómo fue que terminó en un abismo de unos 20 metros. Condiciones climáticas y de la carretera serían las causas de este siniestro que dejó 29 lesionados. José Harold López Gutiérrez, secretario de Movilidad de Puerto Berrío, señaló que durante las primeras horas de la mañana del miércoles se presentaron algunas lluvias, que habrían complicado las condiciones de manejo en este corredor nacional.

“Al parecer, las primeras versiones es que estaba lloviendo. Dice el conductor que la topografía hizo que él se encunetara y posteriormente cayera al vacío”, expresó el secretario sobre la versión que les entregó el conductor tras el siniestro. Entérese: Accidente de bus en Santa Fe de Antioquia dejó a 18 personas heridas: este es el estado de todos Con base en este testimonio, los agentes de la Seccional de Tránsito de la Policía de Magdalena Medio avanzan en las investigaciones para establecer si la versión del conductor es verídica o si el hecho se originó por otras causas. Este siniestro ocurrió sobre las 5:00 de la mañana del martes a la altura del Alto de las Águilas, cerca del corregimiento El Brasil y a 45 minutos del casco urbano de Puerto Berrío. Le puede interesar: Operario de Emvarias murió arrollado por el camión recolector en el que trabajaba en San Cristóbal, Medellín El bus iba de la Terminal de Transportes de Santa Marta y tenía previsto llegar sobre las 10:00 de la mañana a la Terminal del Norte de Medellín con los 30 pasajeros que transportaba.

Luego del siniestro, personal de la Policía de Tránsito, la concesión vial Autopistas del Magdalena y el Cuerpo de Bomberos de este municipio del Magdalena Medio se encargaron de la atención de todos los afectados. En total fueron 29 personas las lesionadas, entre las que se encuentran seis menores de edad. Uno de los pacientes tuvo un traumatismo cerrado de tórax y una contusión pulmonar extensa, por lo que fue remitido a un centro asistencial de La Dorada, Caldas. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. Bloque de preguntas y respuestas: