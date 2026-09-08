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Incendio forestal en Ábrego, Norte de Santander, fue controlado; se perdieron cerca de 3.000 hectáreas de vegetación

La emergencia llevaba más de tres días y alcanzó a extenderse por cuatro veredas del municipio. Así se controlaron las llamas.

  • Tras una labor de las autoridades y un trabajo conjunto con campesinos de la zona se controló un incendio forestal en Ábrego, Norte de Santander. Foto: tomadas de X @laopinion_col
    Tras una labor de las autoridades y un trabajo conjunto con campesinos de la zona se controló un incendio forestal en Ábrego, Norte de Santander. Foto: tomadas de X @laopinion_col
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 2 horas
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Luego de tres días de una intensa emergencia que mantuvo en vilo a las comunidades rurales, las autoridades y organismos de socorro lograron controlar al 100 % el devastador incendio forestal que azotó al municipio de Ábrego, Norte de Santander.

El trabajo articulado entre rescatistas, voluntarios y la propia comunidad civil permitió frenar el avance de las llamas que amenazaban con propagarse de manera incontrolable por la zona montañosa del departamento.

La conflagración ambiental fue originada el pasado fin de semana en la parte alta del sector conocido como Monte Redondo. Propagado con rapidez debido a los fuertes vientos y a la compleja topografía del terreno, el fuego se extendió de manera agresiva hacia cuatro veredas del municipio: Berlín, La Estancia, El Oroque y Quebrada de Paramillo.

Inicialmente, se especuló que grupos armados ilegales como el ELN u otras estructuras criminales que operan en el Catatumbo estaban detrás de la propagación de las llamas; sin embargo, el alcalde de Ábrego, Húber Darío Sánchez, confirmó que la emergencia fue provocada por una quema agrícola individual realizada por un campesino local, quien perdió por completo el control sobre el fuego.

Tras el control de las llamas, las autoridades indicaron que la conflagración consumió aproximadamente 3.000 hectáreas de vegetación, además de que hubo un grave impacto sobre la fauna y la flora autóctonas, devastando valiosos ecosistemas de montaña y amenazando con llegar a zonas muy próximas al casco urbano de Ábrego.

Lea también | Emergencia en Ábrego, Norte de Santander: voraz incendio ya deja 3.000 hectáreas afectadas

Respecto a la economía local y la infraestructura, el fuego causó importantes afectaciones en los acueductos veredales y destruyó mangueras clave que conducen el agua hacia los cultivos de las zonas bajas. Asimismo, la Alcaldía aclaró un video viral que reportaba la supuesta destrucción total de un restaurante en la zona; si bien el fuego llegó a cercar peligrosamente la vivienda y el establecimiento comercial, la oportuna intervención de las autoridades impidió daños estructurales mayores y protegió de manera efectiva a las familias residentes.

Así fue el esfuerzo comunitario para controlar las llamas en Ábrego

Tras desatarse la catástrofe, la Administración Municipal convocó desde el sábado a un Puesto de Mando Unificado (PMU) con el fin de trazar una ruta de intervención inmediata.

Para trabajar en el control del incendio se requirió de labores lideradas por la Defensa Civil, Bomberos Voluntarios de Ábrego, Bomberos de Ocaña, la Cruz Roja, personal de salud del hospital local y el apoyo logístico de la oficina de Gestión del Riesgo departamental.

Debido a la compleja topografía, el municipio requería con urgencia apoyo aéreo; sin embargo, no fue posible concretar dicha ayuda, por lo que los equipos en tierra tuvieron que combatir las llamas exclusivamente mediante estrategias tácticas como el contrafuego, una táctica que busca, mediante un fuego controlado, eliminar el material combustible del incendio, como pueden ser las hojas secas, las ramas y la maleza.

Las autoridades destacaron la participación de campesinos, quienes ascendieron con palas, picas y machetes para cavar guardarrayas que evitaran que la candela saltara de un predio a otro. La ardua labor física e inhalación de humo requirió que algunos rescatistas de la Defensa Civil recibieran atención médica. Los socorristas fueron recibidos en el pueblo con aplausos por su labor.

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Aunque se controló la conflagración, se mantiene el monitoreo activo sobre focos calientes remanentes para evitar cualquier reactivación producto de los fuertes vientos.

Siga leyendo: Cada día de agosto hubo casi dos incendios en Medellín: denuncian mano criminal

Bloque de preguntas y respuestas:

¿Cuántas hectáreas consumió el incendio forestal de Ábrego?
El incendio forestal consumió aproximadamente 3.000 hectáreas de vegetación en la zona montañosa de Ábrego, afectando ecosistemas de montaña y generando un fuerte impacto sobre la fauna y flora autóctonas.
¿Qué provocó el incendio forestal en Ábrego, Norte de Santander?
El incendio fue provocado por una quema agrícola realizada por un campesino local, quien perdió el control sobre el fuego. Las autoridades descartaron que la conflagración hubiera sido originada por grupos armados ilegales como inicialmente se especuló.
¿Qué daños dejó el incendio forestal en Ábrego?
Además de consumir unas 3.000 hectáreas, el incendio afectó fauna y flora, dañó acueductos veredales y mangueras utilizadas para llevar agua a cultivos. Un restaurante cercado por las llamas no sufrió daños estructurales mayores.
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