Directo y sin titubear: la contundente respuesta de Luis Díaz ante las críticas por su valor tras llegar al Bayern Múnich

Retomando la polémica, el guajiro también se refirió al alto costo de su traspaso, teniendo en cuenta su edad, restándole importancia y enfocándose en su rendimiento en la cancha y en lo que sabe que tiene personalmente para aportarle al equipo.

“Sé el jugador que soy, sé lo que hoy en día estoy dando en cada club que voy, sé lo que me estoy jugando cada año He crecido demasiado futbolísticamente. No puedo decir si valgo los 70 - 75 millones que decidieron pagar los clubes, pero yo vengo a demostrar por qué me eligieron a mí, porque me querían en el equipo y tratar de demostrarlo en el campo”, aseguró contundentemente.

Tras despejar las dudas sobre este tema, la prensa también le indagó al colombiano sobre que posición ocupara en el Bayern, ya que esta última temporada en Liverpool jugó por fuera y como delantero. Además, quisieron saber detalles de su personalidad.

“Yo tengo esas dos posibilidades de jugar como delantero centro, que lo venía haciendo en el Liverpool, pero Vicent me quiere para jugar por el lado izquierdo, es la prioridad. Donde me toque jugar voy a estar a disposición del entrenador y del equipo. La prioridad es jugar en la banda”, detalló.

Y sobre su personalidad dijo, “me gusta disfrutar del fútbol, siempre estoy sonriendo, tratando de disfrutar cada momento que me da la vida, mi personalidad es un poco por ahí, siempre trato de jugar con esa alegría que me caracteriza. Tengo mucho carácter dentro del campo, esa mi personalidad. Siempre trato de estar muy sonriente porque disfrutar el momento es para mí importante. No hay que desaprovechar las oportunidades”.

Se espera que Luis Díaz tenga su debut este sábado 2 de agosto en un partido amistoso contra el Olympique Lyon, y su primer partido oficial será el 16 de agosto en la Supercopa de Alemania ante el Stuttgart.

