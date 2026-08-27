El devastador dato que expone la caída de los clubes colombianos en la Libertadores: ¡diez años de sequía!

Desde aquella edición ganada por Nacional, apenas un equipo colombiano consiguió avanzar hasta los cuartos de final: Deportivo Pereira, que alcanzó esa instancia en 2023, precisamente en su primera participación en la historia del certamen. Ese recorrido aparece como una excepción en una década marcada por eliminaciones tempranas.

La Copa Libertadores se ha convertido en una cuenta pendiente para los clubes colombianos. Desde la histórica consagración de Atlético Nacional en 2016, el fútbol del país ha perdido protagonismo en el principal torneo de clubes de Sudamérica y un dato expuesto por MisterChip desde España vuelve a poner el tema sobre la mesa.

El dato es contundente: durante los últimos diez años, ningún otro representante colombiano logró superar los octavos de final. Esa instancia se convirtió en el techo para los equipos del país, una situación que evidencia la dificultad que han tenido para competir de igual a igual con los grandes clubes de Brasil y Argentina.

Un dominio que se perdió

Atlético Nacional fue el último equipo colombiano capaz de llegar hasta lo más alto de la Libertadores. En 2016 conquistó el título después de una campaña memorable y, desde entonces, ninguno de los representantes del país ha podido repetir siquiera una presencia constante entre los ocho mejores.

El caso del Deportivo Pereira resulta todavía más llamativo. El conjunto risaraldense sorprendió en 2023 y consiguió instalarse en los cuartos de final en su debut en el torneo. Sin embargo, su actuación no tuvo continuidad y terminó siendo la única excepción durante este periodo.

En la edición de 2026, la historia volvió a ser complicada para los colombianos. Independiente Medellín y Santa Fe no lograron avanzar a los octavos de final y terminaron terceros en sus respectivos grupos, resultado que los llevó al repechaje de la Copa Sudamericana.

Junior de Barranquilla tuvo un desenlace todavía más doloroso, pues terminó último de su grupo y quedó eliminado de cualquier posibilidad internacional.