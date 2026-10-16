Entre el amor y dejar ir: la Corte prohíbe sacrificar animales solo por estar viejitos

“Amar también es dejar ir”, se lee en un afiche de una tienda de mascotas. Se refiere a la muerte y a esa decisión que muchas familias no quisieran tomar, pero que, en algunos casos, consideran un último acto de amor para evitarle sufrimiento a su compañero de vida.

El asunto es que ahora ya no se trata únicamente de un dilema emocional y sentimental. También hay que tener en cuenta los límites que establece la ley. La Corte Constitucional decidió que ningún animal podrá ser sacrificado únicamente por vejez extrema, una causal que hasta ahora estaba contemplada en el Estatuto Nacional de Protección de los Animales.

La decisión se tomó por unanimidad en la Sala Plena del alto tribunal, que declaró inexequible el literal c) del artículo 17 de la Ley 84 de 1989, conocido como el Estatuto Nacional de Protección de los Animales. Esa disposición contemplaba la vejez extrema como una de las circunstancias en las que se podía autorizar el sacrificio de animales no destinados al consumo humano.

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Para la Corte, tener muchos años no significa que un animal deba morir. La edad avanzada, por sí sola, no constituye una justificación válida para acabar con su vida, especialmente cuando esa condición puede hacerlo más vulnerable y dependiente de los cuidados humanos.

Uno de los argumentos del tribunal es que la expresión “vejez extrema” no tenía criterios objetivos ni científicos suficientemente claros para determinar cuándo podía aplicarse. En otras palabras, la norma no precisaba qué condiciones debía cumplir un animal para que su edad justificara el sacrificio.

Esa falta de claridad, según la Corte, impedía controlar adecuadamente las decisiones que se tomaran bajo esa causal y podía dar lugar a interpretaciones distintas sobre cuándo un animal había llegado a una edad considerada extrema.

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“La edad avanzada no constituye una justificación constitucionalmente suficiente para poner fin a la vida de un ser sintiente, y por el contrario, consideró que el deber de protección animal en la ancianidad, precisamente por la condición de vulnerabilidad, intensifica los deberes de protección”, se lee en la decisión.

Los magistrados advirtieron que el envejecimiento puede hacer que los animales pierdan movilidad, necesiten asistencia para sus actividades cotidianas o requieran mayores cuidados. Sin embargo, esas condiciones no deben convertirse automáticamente en una razón para terminar con sus vidas.

“La lógica de la Constitución ecológica exige que el aumento de la dependencia y fragilidad del animal refuerce las obligaciones de asistencia, cuidado y solidaridad que tienen los seres humanos frente a él. La disposición acusada produce el efecto contrario: transforma esa condición de vulnerabilidad en una razón jurídicamente suficiente para poner fin a su vida”, agrega.

La norma establecía que los sacrificios debían realizarse mediante procedimientos que evitaran la crueldad, el sufrimiento y la prolongación de la agonía. Sin embargo, para la Corte, esas condiciones no hacían constitucionalmente válida la causal relacionada con la edad.

El tribunal sostuvo que permitir el sacrificio por vejez extrema iba en contravía de las obligaciones de protección derivadas de la Constitución ecológica, pues convertía una condición de fragilidad en una razón para terminar con la vida del animal, en lugar de reforzar su cuidado.

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