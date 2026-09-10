Nacional y Medellín: así han sido sus duelos de eliminación directa en la historia del clásico paisa

Atlético Nacional e Independiente Medellín volverán a encontrarse en una instancia de eliminación directa, en un nuevo capítulo de uno de los clásicos más importantes del fútbol colombiano. El enfrentamiento entre los dos grandes de Antioquia tiene una particularidad: aunque se han medido en numerosas oportunidades durante las fases regulares de los campeonatos, sus cruces en series definitivas han sido mucho menos frecuentes.
Hasta antes de este nuevo duelo, Nacional y Medellín se habían enfrentado en cinco series de eliminación directa. El balance favorece ampliamente al conjunto verdolaga, que ganó cuatro de esas definiciones, mientras que el Poderoso se impuso en una.