Cintillo de indicadores económicos Colombia

Pico y Placa Medellín

viernes

7 y 9 

7 y 9

Pico y Placa Medellín

jueves

3 y 6 

3 y 6

Pico y Placa Medellín

miercoles

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

martes

1 y 4  

1 y 4

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

5 y 8  

5 y 8

menu
close

Nacional y Medellín: así han sido sus duelos de eliminación directa en la historia del clásico paisa

Atlético Nacional y Medellín se han enfrentado cinco veces en series de eliminación directa, con un claro dominio verdolaga: cuatro triunfos contra uno del Poderoso.

  • Imágenes del último clásico en el que Nacional se impuso 3-2 al DIM. FOTO MANUEL SALDARRIAGA
    Imágenes del último clásico en el que Nacional se impuso 3-2 al DIM. FOTO MANUEL SALDARRIAGA
John Eric Gómez
John Eric Gómez

Deportes

hace 39 minutos
bookmark

Atlético Nacional e Independiente Medellín volverán a encontrarse en una instancia de eliminación directa, en un nuevo capítulo de uno de los clásicos más importantes del fútbol colombiano. El enfrentamiento entre los dos grandes de Antioquia tiene una particularidad: aunque se han medido en numerosas oportunidades durante las fases regulares de los campeonatos, sus cruces en series definitivas han sido mucho menos frecuentes.

Hasta antes de este nuevo duelo, Nacional y Medellín se habían enfrentado en cinco series de eliminación directa. El balance favorece ampliamente al conjunto verdolaga, que ganó cuatro de esas definiciones, mientras que el Poderoso se impuso en una.

El recorrido comenzó en 1999 y tuvo nuevos capítulos en 2004, 2015, 2024 y 2025. En cuatro de esas cinco ocasiones hubo una serie de ida y vuelta; todas dejaron episodios importantes para la historia del clásico paisa.

1999: Nacional ganó la semifinal del Finalización

El primer antecedente de una definición directa entre los dos equipos se produjo en el Torneo Finalización de 1999.

Medellín y Nacional se encontraron en la semifinal del año. El primer partido se disputó el 8 de diciembre y terminó 0-0.

La definición quedó para el 12 de diciembre. Nacional se impuso 1-0. De esa manera, Nacional se quedó con el campeonato del segundo semestre, pero posteriormente tuvo que disputar la gran final del año frente a América de Cali. Por esa razón, el cruce ante Medellín no fue la definición absoluta del campeón colombiano de 1999, sino que se tomó como una semifinal.

2004: Medellín ganó la primera final paisa por el título de Liga

Cinco años después llegó una de las páginas más recordadas del clásico.

Medellín y Nacional se enfrentaron en la final del Torneo Apertura 2004. Fue la primera final paisa por el título de la máxima categoría del fútbol colombiano.

El primer partido se disputó el 24 de junio en el Atanasio Girardot. Medellín ganó 2-1, con goles de Jorge Horacio Serna y Rafael Castillo. Edixon Perea descontó para Nacional.

En el encuentro de vuelta, disputado el 27 de junio, Nacional no pudo remontar. El partido terminó 0-0, resultado que le permitió al DIM quedarse con el campeonato con un marcador global de 2-1.

Fue, hasta ahora, la única serie de eliminación directa que Medellín le ha ganado a Nacional.

2015: Nacional remontó y volvió a dejar al DIM sin final

El siguiente enfrentamiento en una llave de eliminación directa tardó 11 años.

En el Torneo Finalización 2015, los dos equipos volvieron a cruzarse, esta vez en las semifinales.

Medellín ganó el partido de ida 1-0, disputado el 10 de diciembre. El conjunto poderoso llegó entonces al segundo encuentro con la ventaja y la posibilidad de alcanzar nuevamente una final.

Sin embargo, Nacional reaccionó en la vuelta, el 13 de diciembre. El equipo verdolaga ganó 2-0 y revirtió la serie para imponerse 2-1 en el marcador global y avanzar a la final del campeonato.

Fue una de las remontadas más importantes del clásico paisa en instancias definitivas.

2024: otra semifinal, ahora por Copa BetPlay

El clásico volvió a aparecer en una instancia decisiva nueve años después.

Esta vez el escenario fue la Copa BetPlay. Nacional y Medellín se encontraron en las semifinales de la edición 2024.

El primer partido se disputó el 31 de octubre en el Atanasio Girardot y terminó con victoria de Nacional por 2-0.

La serie parecía encaminada para el conjunto verdolaga, pero Medellín reaccionó en el partido de vuelta. El 17 de noviembre, el Poderoso ganó 1-0.

El triunfo, sin embargo, no fue suficiente para remontar la eliminatoria. Nacional avanzó a la final con un marcador global de 2-1.

De esta manera, Nacional volvió a superar a su rival de patio en una serie de eliminación directa.

2025: una nueva final y otro triunfo verdolaga

La rivalidad volvió a alcanzar una final en 2025, esta vez nuevamente en la Copa Betplay.

Fue la segunda final oficial disputada entre ambos clubes después de la definición del Torneo Apertura 2004.

El primer partido terminó 0-0, dejando completamente abierta la serie para el encuentro definitivo.

En la vuelta, Nacional consiguió una victoria 1-0 y se quedó con el título. El gol de Andrés Román decidió la final y permitió al equipo verdolaga imponerse 1-0 en el global.

Así, Nacional consiguió su cuarta clasificación victoriosa frente al DIM en una serie de eliminación directa.

El balance: ventaja verdolaga

Si se toman exclusivamente las series de eliminación directa que ya se disputaron, el historial es claro:

5 series disputadas.

Atlético Nacional ganó 4.

Independiente Medellín ganó 1.

Nacional convirtió en esas cinco series cuatro veces en el equipo que avanzó o ganó el título.

Medellín solo logró superar al rival de patio en la final del Apertura 2004.

Los enfrentamientos se distribuyen así:

Año Competición Instancia Ganador Global

1999 Liga Final Finalización Atlético Nacional 1-0

2004 Liga Final Apertura Independiente Medellín 2-1

2015 Liga Semifinal Atlético Nacional 2-1

2024 Copa Colombia Semifinal Atlético Nacional 2-1

2025 Copa Colombia Final Atlético Nacional 1-0

Un nuevo capítulo para el clásico paisa

El dato adquiere todavía más relevancia porque cada nuevo cruce de eliminación directa entre Nacional y Medellín aumenta una historia que ha tenido finales, semifinales, remontadas y títulos en juego.

Nacional llega con la estadística a su favor: ganó cuatro de las cinco series anteriores. Medellín, en cambio, tiene como antecedente favorable la recordada final de 2004, cuando consiguió el título después de imponerse 2-1 en el global.

Por eso, cada nuevo duelo de eliminación directa entre los dos clubes representa algo más que otro clásico paisa. Es una oportunidad para modificar un historial que, hasta ahora, ha tenido un claro dominio verdolaga en las grandes definiciones.

Bloque de preguntas y respuestas:

¿Cuántas veces se han enfrentado Nacional y Medellín en eliminación directa?
Cinco veces. Los cruces se dieron en 1999, 2004, 2015, 2024 y 2025, entre Liga y Copa Colombia.
¿Cuál de los dos equipos domina este historial?
Atlético Nacional. El conjunto verdolaga ganó cuatro de las cinco series, mientras que Medellín solo consiguió superar a su rival de patio en una ocasión.
¿Cuál fue la única serie que ganó Medellín?
Fue la final del Torneo Apertura 2004. El DIM ganó 2-1 el partido de ida y empató 0-0 en la vuelta, para conquistar el título con un 2-1 global.
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos