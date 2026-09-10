Nacional y Medellín: así han sido sus duelos de eliminación directa en la historia del clásico paisa

Hasta antes de este nuevo duelo, Nacional y Medellín se habían enfrentado en cinco series de eliminación directa. El balance favorece ampliamente al conjunto verdolaga, que ganó cuatro de esas definiciones, mientras que el Poderoso se impuso en una.

Atlético Nacional e Independiente Medellín volverán a encontrarse en una instancia de eliminación directa, en un nuevo capítulo de uno de los clásicos más importantes del fútbol colombiano. El enfrentamiento entre los dos grandes de Antioquia tiene una particularidad: aunque se han medido en numerosas oportunidades durante las fases regulares de los campeonatos, sus cruces en series definitivas han sido mucho menos frecuentes.

El recorrido comenzó en 1999 y tuvo nuevos capítulos en 2004, 2015, 2024 y 2025. En cuatro de esas cinco ocasiones hubo una serie de ida y vuelta; todas dejaron episodios importantes para la historia del clásico paisa.

1999: Nacional ganó la semifinal del Finalización

El primer antecedente de una definición directa entre los dos equipos se produjo en el Torneo Finalización de 1999.

Medellín y Nacional se encontraron en la semifinal del año. El primer partido se disputó el 8 de diciembre y terminó 0-0.

La definición quedó para el 12 de diciembre. Nacional se impuso 1-0. De esa manera, Nacional se quedó con el campeonato del segundo semestre, pero posteriormente tuvo que disputar la gran final del año frente a América de Cali. Por esa razón, el cruce ante Medellín no fue la definición absoluta del campeón colombiano de 1999, sino que se tomó como una semifinal.

2004: Medellín ganó la primera final paisa por el título de Liga

Cinco años después llegó una de las páginas más recordadas del clásico.

Medellín y Nacional se enfrentaron en la final del Torneo Apertura 2004. Fue la primera final paisa por el título de la máxima categoría del fútbol colombiano.

El primer partido se disputó el 24 de junio en el Atanasio Girardot. Medellín ganó 2-1, con goles de Jorge Horacio Serna y Rafael Castillo. Edixon Perea descontó para Nacional.

En el encuentro de vuelta, disputado el 27 de junio, Nacional no pudo remontar. El partido terminó 0-0, resultado que le permitió al DIM quedarse con el campeonato con un marcador global de 2-1.

Fue, hasta ahora, la única serie de eliminación directa que Medellín le ha ganado a Nacional.

2015: Nacional remontó y volvió a dejar al DIM sin final

El siguiente enfrentamiento en una llave de eliminación directa tardó 11 años.

En el Torneo Finalización 2015, los dos equipos volvieron a cruzarse, esta vez en las semifinales.

Medellín ganó el partido de ida 1-0, disputado el 10 de diciembre. El conjunto poderoso llegó entonces al segundo encuentro con la ventaja y la posibilidad de alcanzar nuevamente una final.

Sin embargo, Nacional reaccionó en la vuelta, el 13 de diciembre. El equipo verdolaga ganó 2-0 y revirtió la serie para imponerse 2-1 en el marcador global y avanzar a la final del campeonato.

Fue una de las remontadas más importantes del clásico paisa en instancias definitivas.

2024: otra semifinal, ahora por Copa BetPlay

El clásico volvió a aparecer en una instancia decisiva nueve años después.

Esta vez el escenario fue la Copa BetPlay. Nacional y Medellín se encontraron en las semifinales de la edición 2024.

El primer partido se disputó el 31 de octubre en el Atanasio Girardot y terminó con victoria de Nacional por 2-0.

La serie parecía encaminada para el conjunto verdolaga, pero Medellín reaccionó en el partido de vuelta. El 17 de noviembre, el Poderoso ganó 1-0.

El triunfo, sin embargo, no fue suficiente para remontar la eliminatoria. Nacional avanzó a la final con un marcador global de 2-1.

De esta manera, Nacional volvió a superar a su rival de patio en una serie de eliminación directa.

2025: una nueva final y otro triunfo verdolaga

La rivalidad volvió a alcanzar una final en 2025, esta vez nuevamente en la Copa Betplay.

Fue la segunda final oficial disputada entre ambos clubes después de la definición del Torneo Apertura 2004.

El primer partido terminó 0-0, dejando completamente abierta la serie para el encuentro definitivo.

En la vuelta, Nacional consiguió una victoria 1-0 y se quedó con el título. El gol de Andrés Román decidió la final y permitió al equipo verdolaga imponerse 1-0 en el global.

Así, Nacional consiguió su cuarta clasificación victoriosa frente al DIM en una serie de eliminación directa.