Oficial: Dani Carvajal es nuevo compañero de Johan Mojica en el Getafe

Carvajal, de 34 años, ha firmado con el Getafe hasta junio de 2027, precisó el club de la periferia de Madrid.

El exlateral derecho del Real Madrid , Dani Carvajal , ha fichado por el Getafe por esta temporada, informó este martes el club azulón.

https://x.com/GetafeCF/status/2109923870815707502

El lateral derecho se encontraba sin equipo desde que en junio pasado concluyó su etapa en el Real Madrid, tras trece años vistiendo la camiseta merengue.

Carvajal “aportará experiencia y liderazgo” a su nuevo equipo, señaló el Getafe.

El futbolista más laureado del Real Madrid con 27 títulos, entre ellos seis Copas de Europa, ha tenido que bajarse mucho el sueldo para poder fichar por su nuevo club, según la prensa española.

De acuerdo con los diarios locales, Carvajal cobrará menos de un millón de euros (1,118 millones de dólares) frente a los diez que cobraba en el Real Madrid.

Internacional con España en 51 ocasiones, con la que ganó la Eurocopa de 2024 y la Liga de Naciones 2023, Carvajal solo podrá jugar con el Getafe en LaLiga por ahora.

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El fichaje no ha llegado a tiempo para ser inscrito para la fase liga de la Conference League, por lo que Carvajal solo podría disputar esta competición europea si el Getafe consigue pasar de ronda.