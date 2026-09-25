El hombre de los 500 perfiles: la historia del presunto acosador en serie de mujeres en Antioquia

Daniel Felipe Duque Duque estaba en su casa, en Envigado, cuando llegaron los investigadores del CTI a capturarlo. Hasta ese momento, para quienes lo rodeaban, era un hombre de perfil bajo, lejos de la imagen que ahora empieza a aparecer en el expediente. Detrás de esa apariencia, la Fiscalía dice haber encontrado una trama de cientos de perfiles falsos, diferentes líneas telefónicas y 21 personas que habrían sido víctimas de acoso, amenazas, suplantaciones y hostigamiento.

Una de las víctimas habló de más de 500 perfiles utilizados para contactarla. Según la investigación, se trataba de identidades distintas que se multiplicaban en redes para mantener el contacto con las víctimas.

La investigación fue reconstruyendo ese rastro hasta llegar a Duque Duque. Entre los afectados aparecen 20 mujeres y un hombre. Algunas pertenecían a una comunidad educativa y otras eran psicólogas de Sabaneta y Envigado. Los mensajes incluían contenido sexual, expresiones degradantes y mensajes relacionados con violencia de género.

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Desde esas cuentas, Daniel Duque habría contactado a familiares y conocidos, suplantado a algunas personas y publicado señalamientos en los que se les atribuía la comisión de delitos.

Otra de las estrategias consistía en divulgar los números de teléfono de algunas personas para que fueran agregadas a grupos de mensajería donde circulaba contenido sexual. Después de que sus números quedaban expuestos, algunas empezaron a recibir mensajes de desconocidos, incluso desde otros países.

Y en uno de los casos, la investigación se refiere a un joven de 15 que habría sido hostigado y constreñido para entregar números de mujeres e información sobre reuniones y fiestas. Otros denunciaron llamadas en la noche y la madrugada, acompañadas de imágenes de armas cortopunzantes y amenazas de muerte.