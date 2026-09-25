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Alias Araña ya fue extraditado a EE. UU. tras gozarse la “paz total”: enfrenta acusaciones por narcotráfico

Geovanny Andrés Rojas, cabecilla de los Comandos de Frontera, despegó rumbo a suelo norteamericano después de que el gobierno De la Espriella hiciera efectiva su extradición. ¿Cuáles son los detalles del caso?

  • El avión Falcón 2.000 donde fue extraditado alias Araña despegó cerca de las 11 de la mañana. Foto: Presidencia
    El avión Falcón 2.000 donde fue extraditado alias Araña despegó cerca de las 11 de la mañana. Foto: Presidencia
El Colombiano
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hace 11 horas
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El segundo vuelo del día de alias Araña ya despegó, esta vez de manera definitiva hacia su extradición en los Estados Unidos. Desde anoche, el cabecilla de los Comandos de Frontera estaba en la base aérea CATAM de Bogotá, pero su primer vuelo hizo escala en Barranquilla.

“Araña” fue entregado por la Interpol a personal de los Marshals de Estados Unidos y el avión de la Agencia de Control de Drogas (DEA) de ese país, en un protocolo encabezado por el presidente Abelardo de la Espriella.

Se dijo en su momento que el presidente se pronunciaría al respecto desde la capital del Atlántico, pero hasta ahora no se ha conocido pronunciamiento, mientras el avión ya despegó hacia ese país.

“Araña”, de nombre Geovanny Andrés Rojas, es requerido por una corte del Distrito Sur de California por cargos relacionados con tráfico de estupefacientes y concierto para delinquir, crímenes que habría cometido mientras negociaba con los delegados de paz de Petro.

De la Espriella firmó su orden de extradición a principios de septiembre, después de que gozara de los beneficios de la “paz total” del gobierno de Gustavo Petro.

El entonces comisionado de paz de Petro, Otty Patiño, intentó impedir su captura en un hotel del norte de Bogotá en febrero de 2025.

En ese momento, habló de “un ataque contra la paz absolutamente pensado para atacar a este Gobierno y a la paz total” y “un ataque premeditado, pensando, con el fin de afectar profundamente el proceso de paz con lo que ahora se llama Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano del Pueblo, que antes era la Segunda Marquetalia”, en diálogo con Noticias Caracol.

Incluso, ese gobierno ordenó suspender temporalmente su extradición a Estados Unidos mientras cumpliera compromisos verificables dentro del proceso de paz.

Le recomendamos leer: De ‘gestores de paz’ de Petro a las órdenes de captura de la Fiscalía contra “Calarca”, “Walter Mendoza”, “Araña” y otros cabecillas

Alias Araña: delitos y homicidios en Caquetá

La noticia llega menos de dos semanas después de que la Fiscalía le imputara nuevos delitos por su presunta responsabilidad en una serie de homicidios ocurridos en Caquetá entre 2020 y 2024.

Según la investigación, “Araña” habría ordenado 13 ataques armados que dejaron 16 personas muertas en municipios como Florencia, La Montañita, El Paujil, Belén de los Andaquíes, Solita, Curillo, San José del Fragua y Albania. Entre las víctimas están cuatro líderes sociales, cinco firmantes del Acuerdo de Paz y otras siete personas.

La Fiscalía sostiene que los ataques estaban dirigidos contra personas que el grupo armado consideraba colaboradoras de otras organizaciones ilegales o de las autoridades, así como contra quienes se oponían al control de los “Comandos de Frontera” sobre las rutas del narcotráfico, la comercialización de pasta base de coca y otras actividades ilegales.

Lea aquí: Fiscalía reactivó órdenes de captura contra alias Calarcá, Walter Mendoza y otros disidentes | El Colombiano

Uno de los casos ocurrió el 2 de diciembre de 2023, en la vereda Aguas Negras, de Solita. Según la investigación, hombres armados abordaron a la lideresa social María Isabel Ramos Álzate, la llevaron hasta su vivienda y posteriormente le dispararon en varias oportunidades.

Otro de los homicidios que le atribuye la Fiscalía es el del firmante de paz Jorge Riaño Ramos, asesinado el 15 de noviembre de 2020 en su vivienda, ubicada en la vereda Santander, zona rural de Florencia.

Por estos hechos, la Fiscalía le imputó a ‘Araña’ los delitos de concierto para delinquir, homicidio y porte o tenencia de armas de fuego y municiones, entre otros cargos agravados. Rojas no aceptó los cargos y un juez le impuso medida de aseguramiento en un centro carcelario.

Le puede interesar: ¿Quién es Geovany Andrés Rojas, alias Araña? El negociador de los Comandos de Frontera detenido por la Fiscalía

Impacto en la Zona de Ubicación Temporal del Putumayo y solicitudes de asilo

En medio de la coyuntura, un juez puso en pausa el proceso de cierre de la Zona de Ubicación Temporal (ZUT) de Valle del Guamuez, Putumayo, diseñada para que allí se reunieran 99 combatientes, precisamente de los Comandos de Frontera, grupo del que “Araña” era cabecilla.

No obstante, ya no estarían los 99 excombatientes: según reveló Cambio, algunos se fueron de ese espacio tras el anuncio del cierre de la ZUT por parte del gobierno De la Espriella.

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De los 99, unos 60 excombatientes que están en la ZUT del Valle del Guamuez habrían pedido asilo político a los países garantes del proceso: Venezuela, Cuba y Noruega, según reportó Blu Radio.

Rigoberto, conocido como “El Paisa” y vocero de la ZUT, aseguró que los excombatientes no contemplan acogerse al sometimiento a la justicia propuesto por el Gobierno Nacional. Según explicó, no se consideran “traidores” ni “delatores”.

Bloque de preguntas frecuentes

¿Quién es alias Araña y por qué fue extraditado a Estados Unidos?
Geovanny Andrés Rojas, alias Araña, era el máximo cabecilla de los Comandos de Frontera. Fue extraditado tras ser requerido por la Corte del Distrito Sur de California por narcotráfico y concierto para delinquir.
¿Qué delitos se le imputan a alias Araña en Colombia?
La Fiscalía le imputa homicidio agravado, concierto para delinquir y porte ilegal de armas por 13 ataques armados en Caquetá (2020-2024), donde murieron 16 personas, incluidos líderes sociales y firmantes de paz.
¿Qué pasará con los excombatientes de los Comandos de Frontera en Putumayo?
Tras suspenderse el cierre de la ZUT en Valle del Guamuez, unos 60 excombatientes rechazaron el sometimiento a la justicia del Gobierno y solicitaron asilo político a Venezuela, Cuba y Noruega.
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