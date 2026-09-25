Alias Araña ya fue extraditado a EE. UU. tras gozarse la “paz total”: enfrenta acusaciones por narcotráfico

El segundo vuelo del día de alias Araña ya despegó, esta vez de manera definitiva hacia su extradición en los Estados Unidos. Desde anoche, el cabecilla de los Comandos de Frontera estaba en la base aérea CATAM de Bogotá, pero su primer vuelo hizo escala en Barranquilla. “Araña” fue entregado por la Interpol a personal de los Marshals de Estados Unidos y el avión de la Agencia de Control de Drogas (DEA) de ese país, en un protocolo encabezado por el presidente Abelardo de la Espriella. Se dijo en su momento que el presidente se pronunciaría al respecto desde la capital del Atlántico, pero hasta ahora no se ha conocido pronunciamiento, mientras el avión ya despegó hacia ese país.

Alias Araña: delitos y homicidios en Caquetá

La noticia llega menos de dos semanas después de que la Fiscalía le imputara nuevos delitos por su presunta responsabilidad en una serie de homicidios ocurridos en Caquetá entre 2020 y 2024. Según la investigación, “Araña” habría ordenado 13 ataques armados que dejaron 16 personas muertas en municipios como Florencia, La Montañita, El Paujil, Belén de los Andaquíes, Solita, Curillo, San José del Fragua y Albania. Entre las víctimas están cuatro líderes sociales, cinco firmantes del Acuerdo de Paz y otras siete personas. La Fiscalía sostiene que los ataques estaban dirigidos contra personas que el grupo armado consideraba colaboradoras de otras organizaciones ilegales o de las autoridades, así como contra quienes se oponían al control de los “Comandos de Frontera” sobre las rutas del narcotráfico, la comercialización de pasta base de coca y otras actividades ilegales. Lea aquí: Fiscalía reactivó órdenes de captura contra alias Calarcá, Walter Mendoza y otros disidentes | El Colombiano Uno de los casos ocurrió el 2 de diciembre de 2023, en la vereda Aguas Negras, de Solita. Según la investigación, hombres armados abordaron a la lideresa social María Isabel Ramos Álzate, la llevaron hasta su vivienda y posteriormente le dispararon en varias oportunidades. Otro de los homicidios que le atribuye la Fiscalía es el del firmante de paz Jorge Riaño Ramos, asesinado el 15 de noviembre de 2020 en su vivienda, ubicada en la vereda Santander, zona rural de Florencia. Por estos hechos, la Fiscalía le imputó a ‘Araña’ los delitos de concierto para delinquir, homicidio y porte o tenencia de armas de fuego y municiones, entre otros cargos agravados. Rojas no aceptó los cargos y un juez le impuso medida de aseguramiento en un centro carcelario. Le puede interesar: ¿Quién es Geovany Andrés Rojas, alias Araña? El negociador de los Comandos de Frontera detenido por la Fiscalía

Impacto en la Zona de Ubicación Temporal del Putumayo y solicitudes de asilo

En medio de la coyuntura, un juez puso en pausa el proceso de cierre de la Zona de Ubicación Temporal (ZUT) de Valle del Guamuez, Putumayo, diseñada para que allí se reunieran 99 combatientes, precisamente de los Comandos de Frontera, grupo del que “Araña” era cabecilla. No obstante, ya no estarían los 99 excombatientes: según reveló Cambio, algunos se fueron de ese espacio tras el anuncio del cierre de la ZUT por parte del gobierno De la Espriella.

Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. De los 99, unos 60 excombatientes que están en la ZUT del Valle del Guamuez habrían pedido asilo político a los países garantes del proceso: Venezuela, Cuba y Noruega, según reportó Blu Radio. Rigoberto, conocido como “El Paisa” y vocero de la ZUT, aseguró que los excombatientes no contemplan acogerse al sometimiento a la justicia propuesto por el Gobierno Nacional. Según explicó, no se consideran “traidores” ni “delatores”.

Bloque de preguntas frecuentes