Daniel Muñoz dejó al Crystal Palace y es anunciado como nuevo jugador del Nottingham Forest, ¿por cuánto tiempo firmó?

Daniel Muñoz cambia de equipo, pero se queda en Inglaterra. El lateral colombiano fue anunciado este lunes como nuevo jugador del Nottingham Forest, club al que llega procedente del Crystal Palace y con el que firmó un contrato por tres años, con opción de extenderlo por una temporada más. El defensor antioqueño, de 30 años, afrontará así un nuevo desafío en la Premier League, después de consolidarse como uno de los jugadores importantes del Palace. En el Nottingham Forest se encontrará con una plantilla dirigida por Oliver Glasner y aportará su experiencia en el fútbol inglés, las competiciones europeas y la Selección Colombia. Su compatriota Gustavo Puerta, que milita en el Real Racing Club de España, también suena para llegar a dicha institución. “Estoy muy ilusionado porque veo muchísimo talento. El Forest es un equipo con grandes jugadores, grandes cualidades y una gran habilidad sobre el terreno de juego. Tengo muchas ganas de saltar al campo para ayudar a mis nuevos compañeros y creo que vamos a lograr grandes cosas”, señaló Muñoz en la página oficial de su nuevo elenco.

El colombiano también destacó la mentalidad ganadora del Nottingham Forest y los objetivos que tiene la institución para los próximos años. “Es un club ganador. Creo que cuando esta es la expectativa, la mentalidad, tanto de la directiva y el cuerpo técnico como de los jugadores, eso lo hace especial”, afirmó. Muñoz agregó que el proyecto deportivo del Forest fue determinante para aceptar el desafío: “Es un club que ha luchado mucho en los últimos años, ha competido con garra, llegó a las semifinales de la Europa League y creo que tiene objetivos aún mayores para el futuro. Esto es precisamente lo que me gusta del Forest, y por eso decidí venir aquí”.

Por su parte, el director deportivo del Nottingham Forest, George Syrianos, valoró la llegada del colombiano y destacó su rendimiento durante sus años en la Premier League y en competiciones internacionales. “Daniel es un jugador que ha demostrado su calidad de forma constante al más alto nivel, y estamos encantados de traerlo al Nottingham Forest”, manifestó Syrianos. El directivo agregó que el club considera que Muñoz cuenta con las condiciones necesarias para convertirse en una pieza importante del proyecto. Lea también: 16 futbolistas colombianos jugarán la Europa y Conference League: ¿quiénes son y contra qué equipos jugarán?

“Daniel ha tenido un gran rendimiento en la Premier League y en competiciones europeas, y creemos que tiene la mentalidad y la ambición necesarias para aportar mucho al club”, añadió. Con su llegada al Nottingham Forest, Daniel Muñoz inicia una nueva etapa en el fútbol inglés, aunque permanecerá en la Premier League y tendrá la oportunidad de seguir compitiendo al máximo nivel en Europa.

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