Daniel Muñoz dejó al Crystal Palace y es anunciado como nuevo jugador del Nottingham Forest, ¿por cuánto tiempo firmó?

Daniel Muñoz cambia de equipo, pero se queda en Inglaterra.
El lateral colombiano fue anunciado este lunes como nuevo jugador del Nottingham Forest, club al que llega procedente del Crystal Palace y con el que firmó un contrato por tres años, con opción de extenderlo por una temporada más.
El defensor antioqueño, de 30 años, afrontará así un nuevo desafío en la Premier League, después de consolidarse como uno de los jugadores importantes del Palace. En el Nottingham Forest se encontrará con una plantilla dirigida por Oliver Glasner y aportará su experiencia en el fútbol inglés, las competiciones europeas y la Selección Colombia. Su compatriota Gustavo Puerta, que milita en el Real Racing Club de España, también suena para llegar a dicha institución.
“Estoy muy ilusionado porque veo muchísimo talento. El Forest es un equipo con grandes jugadores, grandes cualidades y una gran habilidad sobre el terreno de juego. Tengo muchas ganas de saltar al campo para ayudar a mis nuevos compañeros y creo que vamos a lograr grandes cosas”, señaló Muñoz en la página oficial de su nuevo elenco.