Definen nueva fecha para audiencia de imputación a Miguel Quintero, ¿la cuarta será la vencida?

El Centro de Servicios Judiciales de Medellín definió una nueva fecha para realizar la audiencia de imputación de cargos relacionados con presunta corrupción contra Miguel Quintero Calle, el hermano del exalcalde Daniel Quintero, y contra tres personas más.

La diligencia será dentro de 10 días calendario y siete días hábiles, teniendo en cuenta que la decisión al respecto fue tomada este martes, primero de septiembre.

En consecuencia, está previsto que la diligencia se realice el próximo 10 de septiembre, según el anuncio que ya cumplió con las formalidades de la citación dentro del SPOA 05001600024820242355900.

Según el Centro de Servicios, ese día comparecerán ante el juzgado 27 Penal de la capital antioqueña como indiciados Miguel Quintero Calle, Vanesa Álvarez Restrepo, Álvaro Alonso Villada García y Sebastián de Dios Ortega Urán.

Se tiene previsto que la Fiscalía les lea la imputación de cargos por los presuntos delitos de interés indebido en celebración de contratos y peculado por apropiación.

La anterior audiencia fue declarada fallida debido a un “vicio” legal en la reasignación debido a una incapacidad de la titular del Juzgado 27 Penal de Medellín.

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