El dólar baja alrededor de $30 este martes y cierra en $3.184 en Colombia

El dólar cerró este martes en Colombia en $3.184,11, con una caída de $29,86 frente a la Tasa Representativa del Mercado (TRM), que para la jornada se ubicó en $3.213,97.
Durante la sesión, la divisa alcanzó un precio mínimo de $3.150,25 y un máximo de $3.225. En total, se realizaron 2.659 transacciones por un monto de US$1.817 millones.
El comportamiento se presenta después de una semana marcada por una fuerte tendencia alcista que alejó al mercado de la posibilidad de que el dólar llegara a la barrera de los $2.900.
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De hecho, la semana anterior registró el incremento semanal más fuerte del precio del dólar en lo que va del año, con un aumento de $163. Este avance superó ampliamente el registrado durante la semana del 27 de abril, cuando la divisa había subido $84.