El dólar baja alrededor de $30 este martes y cierra en $3.184 en Colombia

El dólar cerró este martes en Colombia en $3.184,11, con una caída de $29,86 frente a la Tasa Representativa del Mercado (TRM), que para la jornada se ubicó en $3.213,97. Durante la sesión, la divisa alcanzó un precio mínimo de $3.150,25 y un máximo de $3.225. En total, se realizaron 2.659 transacciones por un monto de US$1.817 millones. El comportamiento se presenta después de una semana marcada por una fuerte tendencia alcista que alejó al mercado de la posibilidad de que el dólar llegara a la barrera de los $2.900. Consulte: ¿Dónde puede retirar la plata de Nequi tras su separación de Bancolombia este martes? De hecho, la semana anterior registró el incremento semanal más fuerte del precio del dólar en lo que va del año, con un aumento de $163. Este avance superó ampliamente el registrado durante la semana del 27 de abril, cuando la divisa había subido $84.

El dólar en agosto

Mauricio Acevedo, jefe de estrategia de divisas de Corficolombiana, destacó que, pese a la volatilidad registrada durante agosto, el dólar comenzó y terminó el mes prácticamente en el mismo nivel. La divisa abrió agosto, el 3 de ese mes, en $3.210 y terminó el 31 de agosto en $3.215, apenas $5 por encima del nivel inicial. Sin embargo, Acevedo señaló que el comportamiento mensual estuvo marcado por una elevada volatilidad. La diferencia entre el precio máximo y el mínimo alcanzó $231, con un techo de $3.252,60 y un mínimo de $3.021,50. Este último nivel es especialmente relevante porque, según el experto, se trata de un precio que el mercado colombiano no visitaba desde hace ocho años. Le puede gustar: ¿Qué gana Colombia si reactiva el TLC con Japón tras 15 años paralizado? Acevedo agregó que septiembre comienza con un sesgo alcista para la moneda estadounidense, en medio de problemas de caja del sector financiero.

¿Qué factores internacionales están presionando al dólar?

En el escenario externo, los futuros de las acciones estadounidenses se mantienen estables, en un contexto de cautela entre los inversionistas ante la posibilidad de nuevas alzas en las tasas de interés de la Reserva Federal. A esto se suma la reanudación de las tensiones geopolíticas entre Estados Unidos e Irán, mientras que el incremento de los rendimientos de los bonos en Japón también ha generado presión sobre los mercados internacionales.

Acevedo explicó que estos factores se presentan justo antes de que se conozcan los primeros datos clave de empleo, cifras que pueden aportar nuevas señales sobre el rumbo de la política monetaria estadounidense.

Precios del petróleo

Los precios del petróleo también ampliaron sus ganancias durante la jornada. Los futuros del Brent llegaron a avanzar hasta 2%, superando los US$92 por barril. El repunte se produjo después de que la Oficina de Operaciones de Comercio Marítimo del Reino Unido informara que un petrolero había sido alcanzado por tres proyectiles de origen desconocido mientras salía del estrecho de Ormuz.

El mercado cambiario sigue atento a las decisiones de la Reserva Federal, los datos de empleo de Estados Unidos y las tensiones geopolíticas. FOTO GETTY

La entidad no identificó la embarcación afectada. El movimiento del petróleo y las nuevas tensiones geopolíticas se suman así a los factores externos que los inversionistas siguen de cerca y que pueden generar movimientos adicionales en los mercados financieros y en la tasa de cambio colombiana.

¿Qué puede pasar con el dólar en Colombia?

El mercado inicia septiembre con un escenario diferente al que predominó durante buena parte de agosto. Aunque la divisa cerró el mes prácticamente en el mismo nivel en el que comenzó, la amplitud entre sus precios máximo y mínimo mostró que la volatilidad continúa siendo elevada. A este panorama se suman los problemas de caja del sector financiero señalados por Acevedo, así como la incertidumbre internacional relacionada con las tasas de interés de Estados Unidos, los datos de empleo, los rendimientos de los bonos japoneses y las tensiones geopolíticas. Estos elementos serán determinantes para la evolución del dólar colombiano durante las próximas jornadas. Entérese: Dólar vuelve a subir y abre en $3.220 este martes, ¿cómo se movería estos días? Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí .

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