Se acabó la historia de Colombia en la Copa Libertadores 2026: Tolima no fue capaz ante Independiente del Valle

Independiente del Valle ratificó su superioridad sobre Deportes Tolima y alcanzó la clasificación a cuartos de final de la Copa Libertadores 2026 con un triunfo 3-1 en Quito, redondeando una serie que dominó de principio a fin y que cerró con un global de 4-1.

De esta manera se termina la participación de equipos colombianos en la competencia que tiene clasificados a cuatro conjuntos brasileños (Corinthians, Flamengo, Palmeiras y Fluminense), dos argentinos (Estudiantes de La Plata y Platense) y dos ecuatorianos (Independiente del Valle y Liga de Quito).

Daykol Romero, Carlos González y Matías Perelló, a los 59, 70 y 90+5 minutos, respectivamente, marcaron los goles del negriazul en el estadio Banco Guayaquil; mientras Junior Hernández, a los 84, anotó el descuento de los colombianos, bañando al arquero Aldair Quintana, que estaba un poco salido del arco.

El camino de los Rayados del Valle se empina ahora con un desafío de máxima exigencia: Flamengo, vigente campeón de la Libertadores y aspirante a conquistar su quinto título continental, será su rival en los cuartos de final.

Ahora la única esperanza de Colombia en los torneos internacionales es Santa Fe, que este miércoles visita a River Plate en Argentina, en la serie que está igualada sin goles. Una victoria por cualquier marcador le dará la clasificación al equipo que tiene a Hugo Rodallega como su principal arma en la ofensiva.

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