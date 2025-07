¿Cuándo será el debut de Jarlan Barrera con el DIM después de las denuncias de maltrato por árbitros a jugadores costeños?

La solución, por lo general, siempre la tiene quien no está. El héroe llega desde afuera. “¿Qué hubiera pasado si, en lugar de estar aquel, hubiera jugado este?” , se preguntan los futboleros fervientes, esperanzados en un Mesías, un refuerzo que cambie el presente complicado por una realidad brillante.

Sin embargo, su llegada no solo ha generado alegría. También dudas. Si bien tuvo buen rendimiento con el Cali, cuadro en el que estuvo entre 2024 y 2025, hay inquietud sobre su forma física, la capacidad que tenga para mantener la disciplina, el buen juicio, en un equipo donde la afición, cuando jugaba en Nacional, no lo quería. Barrera llega con 53 partidos, un gol y 8 asistencias en su último club. Del cuadro vallecaucano salió, por mutuo acuerdo, después de que no pudieran cumplir a tiempo con el pago de su salario.