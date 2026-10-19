Donald Trump cae a su mínimo histórico de aprobación: solo el 33 % respalda su gestión antes de las elecciones

La aprobación del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cayó al 33 % entre los adultos estadounidenses, su nivel más bajo registrado, según una encuesta de Ipsos, The Washington Post y ABC News publicada a dos semanas de las elecciones de medio mandato del 3 de noviembre de 2026. El sondeo, realizado en un contexto de preocupación por el costo de vida y el aumento de los combustibles durante la guerra contra Irán, muestra que el 66 % desaprueba la gestión del mandatario, mientras que el 52 % expresa un rechazo firme. Los resultados se conocen cuando el Partido Republicano busca conservar el control del Congreso y el Senado.

La medición representa una caída de cuatro puntos porcentuales frente a julio, cuando el respaldo a Trump se situaba en el 37 %, y de 12 puntos respecto a febrero de 2025, cuando alcanzaba el 45 %. Entre los votantes con mayor probabilidad de acudir a las urnas, la aprobación presidencial es del 38 %, frente a un 62 % que desaprueba su desempeño. Según destacó The Washington Post, el porcentaje de apoyo registrado en esta encuesta es inferior al que Trump obtuvo en cualquier otro momento de su primer mandato.

El precio de la gasolina y la guerra con Irán aumentan el descontento

El panorama económico figura entre los factores que acompañan la caída en la aprobación presidencial. El precio de los combustibles se ha convertido en uno de los principales focos de preocupación, en medio de los efectos de la guerra contra Irán sobre los costos energéticos. El 71 % de los encuestados considera que la gasolina es «inasequible», frente al 28 % que tenía esa percepción en febrero, antes de que el conflicto provocara un aumento en los precios de los combustibles. A las preocupaciones económicas se suma la percepción sobre el rumbo del país. El 72 % de los participantes considera que Estados Unidos avanza en la dirección equivocada, cinco puntos porcentuales más que en abril. Estos resultados se conocen mientras la administración Trump enfrenta el desafío de responder al malestar de los ciudadanos por los gastos cotidianos y las consecuencias económicas de sus decisiones. La encuesta también identifica la intervención militar contra Irán como una de las preocupaciones que inciden en la opinión pública.

Los demócratas amplían su ventaja antes de las elecciones de medio mandato

La medición también muestra una diferencia favorable a los demócratas en la intención de voto para el Congreso. Entre los votantes probables, el 52 % respalda a los candidatos de ese partido, frente al 44 % que se inclina por los republicanos, una ventaja de ocho puntos porcentuales. Entre los votantes registrados, la tendencia es similar: el 50 % prefiere a los demócratas y el 42 % a los republicanos. La diferencia aumentó frente al sondeo de julio, cuando la distancia entre ambos partidos era de tres puntos porcentuales. El avance demócrata coincide con las dificultades que afrontan varios congresistas republicanos en distritos que históricamente han respaldado a ese partido. En Estados Unidos, las elecciones de medio mandato se celebran a mitad del período presidencial y permiten renovar los escaños del Congreso. Los resultados determinan qué partido controla las cámaras legislativas y, por tanto, tienen consecuencias para la capacidad del presidente de impulsar su agenda. La aprobación del mandatario es uno de los indicadores que suelen observarse para evaluar el panorama electoral, aunque no determina por sí sola el resultado de los comicios.

Trump intensifica su campaña para mantener el control republicano

Ante la cercanía de las votaciones del 3 de noviembre, Trump ha aumentado su participación en actos electorales en diferentes lugares del país para movilizar a sus simpatizantes y respaldar a los candidatos republicanos. Como parte de sus propuestas económicas, el mes pasado volvió a prometer un pago de US$5.000 para cada adulto estadounidense si los republicanos conservan el control de la Cámara de Representantes y el Senado después de las elecciones. El presidente vinculó esa iniciativa con los ingresos que, según su planteamiento, generan los aranceles impuestos por su administración. La propuesta forma parte de los mensajes económicos con los que busca obtener respaldo electoral mientras se acerca la jornada de votación. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. La contienda se desarrolla, así, en medio de tres factores que marcan el escenario político: la caída en la aprobación de Trump, la preocupación por el costo de vida y el crecimiento de la ventaja demócrata en la intención de voto para el Congreso. Los resultados del 3 de noviembre definirán si los republicanos logran mantener el control de ambas cámaras o si los demócratas consiguen modificar el equilibrio de poder legislativo durante la segunda mitad del mandato presidencial.

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