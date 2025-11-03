Especial Medellín 350 años | Medellín siembra el futuro de la alimentación global

Colaboración especial de Alejandro Mauricio Vargas Upegui.
El mundo enfrenta desde hace décadas problemas: hambre, desnutrición aguda y crónica, diabetes, obesidad, anorexia, la imposibilidad de democratizar alimentos esenciales e irónicamente la perdida de estos.
Los alimentos no deberían ser un problema en un planeta donde la tierra los da sin cobrarnos un solo peso. Sin embargo, vivimos épocas extraordinarias, donde los problemas aparentes que enfrentamos son la cuna del desarrollo en materia alimenticia.
En Medellín ya vemos señales de este futuro: universidades que investigan proteínas alternativas, empresas que desarrollan biotecnología para hacer proteínas más biodisponibles, fermentación por precisión e impresión 3D de alimentos, producción de alimentos con fines médicos, plataformas tecnológicas que combaten el desperdicio de alimentos, emprendedores que desarrollan micronutrientes esenciales para alimentar mejor a nuestros animales, fundaciones que promueven planes de alimentación eficientes, desarrollos en bioplásticos a partir de residuos orgánicos y hasta empresas que contribuyen en la alimentación aeroespacial. Estas semillas son prueba de que lo que hoy parecen problemas, mañana serán soluciones.
Medellín será un polo de desarrollo alimentario para su gente y para la humanidad, por haber sido la primera sociedad en comprender que la alimentación no inicia en la boca del ser que da el primer bocado para saciar su hambre. Seremos reconocidos por generar el nivel de conciencia necesario para entender que la alimentación comienza en el corazón.
No se trata solo de la calidad de las moléculas que ingerimos, sino de la intención con la que nos alimentamos, empezando desde nuestros pensamientos, y cómo digerimos los sentimientos que nos permiten metabolizar cada experiencia vivida para transformar nuestro cuerpo y nuestra vida. Después de muchas décadas como sociedad, intentando aprender a través del dolor, decidimos hacer una pausa, respirar y comprender que el primer alimento que necesitábamos era el fundamental que yace en el alma.