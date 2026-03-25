Héroe en dos ruedas: Johan Trujillo, el carnicero que hizo 7 viajes en moto para salvar a soldados tras siniestro del Hércules en Putumayo

Colombia aún no sale de la conmoción por la caída de uno de los aviones más robustos del transporte militar en Colombia, el C-130 Hércules que se precipitó a tierra en Puerto Leguízamo, Putumayo. En medio de la tragedia, una historia de heroísmo destaca.

Se trata de Johan Trujillo, un carnicero que al ver humo en la zona salió en su motocicleta a presenciar lo que pasaba. Esto también asustado por el estruendo, pues la caída de la aeronave provocó la detonación de la munición que transportaba y que se fue calentando con la incineración del avión.

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Johan no sabía al principio lo que estaba pasando, pues en una entrevista concedida a la BBC contó que pensó que “era alguna vivienda que se estaba quemando, porque estamos en temporada de verano”.

Sin embargo, al llegar a la zona escuchó cómo la gente gritaba: “¡Se cayó el avión!”, algo que motivó más al campesino a ir hasta una zona que al parecer, conocía muy bien.