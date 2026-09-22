Federico Valverde, fuera de la gira asiática de Uruguay por lesión en el tobillo

El centrocampista del Real Madrid Federico Valverde sufre un “esguince de grado 3” en el tobillo izquierdo, informó este martes el club, y no podrá participar en los próximos compromisos junto a su selección, confirmó un portavoz de la federación uruguaya.
El jugador sufrió un pisotón del surcoreano del Atlético Lee Kang-in en el derbi liguero contra el Atlético de Madrid que el Real Madrid perdió 2-1 el domingo en el Metropolitano.
Tras el encuentro, el técnico del Real Madrid, José Mourinho, lamentó que el jugador del Atlético no recibiera la tarjeta roja por esa entrada.
El Real Madrid informó inicialmente que sufría un “traumatismo severo”, pero las nuevas pruebas realizadas este martes mostraron “un esguince de grado 3 en el tobillo izquierdo”.