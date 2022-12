“Los últimos tres años han sido difíciles en lo personal, lo profesional, en lo humano. Años complicados, complejos. Pero hemos pasado la página. Estamos en un equipo nuevo”, aseguró, al diario El País, el esprinter, que tiene en su palmarés 50 victorias, a una de Nairo Quintana, el colombiano con más triunfos profesionales en la historia.

“Estar en Movistar es una motivación extra para mí. Me gusta cómo me tratan, me gusta cómo hemos estado hasta este momento, cómo he vivido cada momento. Motivación extra”.

El último triunfo de Gaviria fue el pasado 15 de febrero, en el Tour de Omán.

“Cuando los resultados no llegan la gente habla y los rumores empiezan. El espectador no conoce la historia detrás de cada ciclista o lo que sucede detrás de escena. Por suerte, siento la confianza de este equipo y yo confío en ellos”, agregó el colombiano, quien se vio afectado en su rendimiento debido a contagiarse por covid y a varias lesiones producto de caídas.

Aunque es consciente que en Movistar no hay tantos especialistas al embalaje, se ilusiona con darles alegrías.

“Es claro que aquí no hay un tren de lanzamiento real, pero hay varios corredores capaces de ayudarme a encontrar la posición en los últimos kilómetros. Estoy feliz y espero que podamos demostrar la grandeza de este grupo. Esa es mi motivación”, dijo el colombiano .