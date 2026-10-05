En vivo: Fiscalía apela casa por cárcel contra Miguel Quintero por caso del Área Metropolitana

Este lunes, a las 2:00 p. m., el Juez 27 Penal Municipal de Medellín le da trámite a la apelación interpuesta por la Fiscalía y la representación legal del Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA) contra la decisión de primera instancia que le dio casa por cárcel a Miguel Quintero y dejó en libertad a Sebastián Ortega por el caso de presunta corrupción en seis contratos entre 2020 y 2023.
De otorgarse el recurso, el expediente pasará a un juez de circuito, quien deberá ratificar o revocar la detención domiciliaria ordenada contra Quintero y la decisión de mantener en libertad a Ortega. Aunque en la teoría la segunda instancia debe resolver el trámite en diez días hábiles, en la práctica judicial de la ciudad este proceso suele demorarse entre uno y dos meses.