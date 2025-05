“Si Air-e no paga antes de septiembre, la situación será inmanejable”: gremio de generadoras

“No puedo entrar en detalle sobre las acciones de una empresa en particular, pero no es cierto que haya gas nacional para atender la demanda no residencial, porque si eso fuera así, pues, las empresas no estarían teniendo que comprar del importado.

Pero más que un problema de molécula, aquí hay es un problema de contractual. La misma regulación exige que todas las empresas comercializadoras de gas natural tengan contratado el 100% de su demanda máxima. Por eso, aunque en ciertos momentos, como por ejemplo un domingo, el consumo real sea solo del 80%, la obligación es contar con el 100% contratado. No se trata de cuánto se consuma en promedio, sino de garantizar la disponibilidad total en cualquier momento. Ahí la Superintendencia está hilando muy delgado porque dice que hay gas nacional, pero el problema es que no hay gas nacional en firme para todo el mundo.