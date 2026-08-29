Gobierno congela los precios de gasolina y ACPM para septiembre, debido al terremoto

El Gobierno anunció que los precios de referencia de la gasolina y el ACPM se mantendrán sin aumentos durante septiembre. La medida fue informada por los ministerios de Hacienda y de Minas y Energía.

Según el Ejecutivo, uno de sus objetivos es evitar mayores presiones sobre los hogares, especialmente en medio de la atención a las personas afectadas por el terremoto del pasado 10 de agosto que dejó más de 330 muertos y más de 4.400 heridos, lo mismo que edificaciones destruidas en el occidente del país.

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De acuerdo con el comunicado oficial, mantener estables los precios de los combustibles busca reducir el impacto que un eventual incremento podría tener sobre el transporte de alimentos y otros bienes de primera necesidad. El Gobierno también señaló que la decisión pretende facilitar la movilización de equipos de socorro y ayuda humanitaria hacia las zonas afectadas.

“Detrás de esta decisión está el propósito de apoyar, especialmente, a las familias afectadas por el terremoto del pasado 10 de agosto. Mantener sin aumentos los precios de la gasolina y el ACPM durante septiembre evita que el costo de transportar alimentos, medicinas y ayuda humanitaria recaiga sobre quienes más perdieron”, afirmó la ministra de Minas y Energía, María Nohemí Arboleda.