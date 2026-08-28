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Este es el paquete de medidas del gobierno De la Espriella para evitar alza de precios por el terremoto

A través de una circular de la Superintendencia de Industria y Comercio, el gobierno dictó una serie de prohibiciones para evitar la especulación de tarifas en las zonas afectadas por el sismo.

  • SIC emitió circular con medidas para evitar la especulación de precios en zonas afectadas por el terremoto. Fotos: AFP y SIC
    SIC emitió circular con medidas para evitar la especulación de precios en zonas afectadas por el terremoto. Fotos: AFP y SIC
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 3 horas
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El gobierno de Abelardo de la Espriella, a través de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), oficializó una serie de medidas que buscan impedir incrementos injustificados en precios de bienes esenciales en zonas que fueron afectadas por el terremoto de 7,4 del pasado 10 de agosto.

Ante el sismo que devastó al occidente colombiano y que dejó a más de 406.000 personas damnificadas, al parecer habría algunas personas que estarían aprovechando para subir el precio a algunos bienes esenciales de la canasta familiar, así como de algunos servicios como el arrendamiento.

Como una manera de evitar esas conductas, la SIC publicó varias medidas para proteger a los consumidores en medio de la catástrofe desatada. Una de las primeras decisiones es la prohibición de los bienes y servicios necesarios para atender la emergencia.

La entidad recordó que no está permitido “aprovechar la situación de emergencia para generar prácticas de especulación con los precios” y por lo tanto no podrán haber aumentos cuyo único fin es obtener un lucro adicional limitando el acceso a los consumidores de un bien en condiciones de equidad.

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Otra de las prohibiciones es hacer acuerdos de fijación de precios entre competidores. Las empresas no podrán celebrar pactos para incrementar, a través de cualquier estrategia, los precios de los productos . Dicha restricción va desde la fijación directa, así como las prácticas orientadas a limitar artificialmente la oferta.

Por otra parte, la SIC aclaró que, basados en el Régimen de Protección de la Competencia, sí está permitida la realización de acuerdos legítimos entre competidores siempre y cuando estos sean necesarios para atender la emergencia derivada del terremoto y se deriven en beneficios para los consumidores.

En el paquete de medidas también se alude de forma especial a los servicios de telecomunicaciones y las autoridades advierten que estas empresas no podrán cobrar el período en el que el servicio permaneció interrumpido, además de que deben garantizar en todo momento las llamadas de los servicios de urgencias y emergencias.

La SIC también le advierte a las empresas de telecomunicaciones que en caso de tenerse que interrumpir la atención en sus oficinas o sedes físicas, deberán notificar la situación y asimismo disponer de un sistema de peticiones, quejas y reclamos a través de medios no presenciales.

Finalmente, la Superintendencia les hace un llamado a los alcaldes para que en territorios de su jurisdicción adelanten acciones de inspección y vigilancia para evitar acciones como el acaparamiento, las ventas atadas, la publicidad engañosa y los contratos con cláusulas abusivas.

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Bloque de preguntas y respuestas:

¿Qué aumentos de precios están prohibidos en las zonas afectadas por el terremoto?
Están prohibidos los aumentos de bienes y servicios esenciales cuyo único objetivo sea obtener un lucro adicional y limitar el acceso de los consumidores en condiciones de equidad.
¿Las empresas pueden acordar precios durante la emergencia por el terremoto?
No pueden pactar aumentos de precios ni estrategias para limitar artificialmente la oferta. Sin embargo, la SIC señala que son permitidos los acuerdos legítimos entre competidores cuando sean necesarios para atender la emergencia.
¿Las empresas de telecomunicaciones pueden cobrar por un servicio que estuvo interrumpido?
No. Las empresas de telecomunicaciones no pueden cobrar el período durante el cual el servicio permaneció interrumpido y deben garantizar las llamadas a los servicios de urgencias y emergencias.
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