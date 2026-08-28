Este es el paquete de medidas del gobierno De la Espriella para evitar alza de precios por el terremoto

El gobierno de Abelardo de la Espriella, a través de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), oficializó una serie de medidas que buscan impedir incrementos injustificados en precios de bienes esenciales en zonas que fueron afectadas por el terremoto de 7,4 del pasado 10 de agosto.
Ante el sismo que devastó al occidente colombiano y que dejó a más de 406.000 personas damnificadas, al parecer habría algunas personas que estarían aprovechando para subir el precio a algunos bienes esenciales de la canasta familiar, así como de algunos servicios como el arrendamiento.
Como una manera de evitar esas conductas, la SIC publicó varias medidas para proteger a los consumidores en medio de la catástrofe desatada. Una de las primeras decisiones es la prohibición de los bienes y servicios necesarios para atender la emergencia.