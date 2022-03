El episodio del martes ha sido sin duda el más grave, pero el Tribunal Administrativo de Antioquia, al que pertenece Jiménez, lleva soportando incomodidades desde hace cuatro años, cuando se mudó a este complejo que se construye bajo la gestión de la Empresa de Desarrollo Urbano de Medellín (EDU) como parte del Plan Parcial Naranjal.

Todos han presentado incomodidades, pero en especial cuatro, los del cuarto y último piso, que habían tenido que suspender actividades. De hecho, originalmente la oficina de Jiménez quedaba en esa planta, hasta que un torrencial aguacero lo obligó a irse al recinto donde se celebran las salas plenas, pero colapsó el techo del nuevo albergue y lo pasaron a la oficina 322, donde estuvo hasta el martes para no suspender la atención, pero finalmente tuvo que cerrar.

El vendaval de ese día ocasionó que otros cuatro magistrados con el personal que les ayuda tuvieran que cesar su labor presencial. Es decir que el Tribunal Administrativo quedó laborando prácticamente a mitad de su capacidad.

Al abrir los ascensores, un espectáculo tuguriano enfrenta al usuario a lo que parece una caricatura del sistema de justicia en el país, con plásticos en el techo y baldes cuidadosamente puestos en el piso, calculando el recorrido de los chorros que suelen caer durante los aguaceros.

Es algo impensable tratándose de un edificio nuevo y parece aún más difícil de entender cómo se inundan las oficinas del tercer piso cuando la última planta es la cuarta, pero la presidenta del Tribunal, Martha Nury Velásquez, explica que es agua que se ha ido represando.

Ni siquiera ella con su dignidad de jefa se salva de las goteras. En su despacho, un plástico en el techo y un recipiente en el piso para que atajen el agua le quitan la gracia a la decoración sobria y de muebles recién estrenados.

En un despacho vecino de la Presidencia reina la desolación. Está cerrado y a través de las vidrieras se aprecia todo el mobiliario y la papelería cubiertos, también con plásticos.

“Irse un fin de semana genera mucho susto porque hay que dejar todo tapado; no puedes dejar nada en el piso. Pero igual llegas y está todo inundado; ya no puedes venir con tacones porque siempre hay que hacer algo”, relata la abogada Catalina Bedoya, asesora del magistrado Jiménez.

“Anoche (lunes) a las 12 comenzó a llover y yo me senté a pensar qué estaría pasando en el tribunal, casi no me duermo, y así llevamos casi un mes, lo que hace que se reanudaron las obras”, agrega Velásquez.